https://ria.ru/20201220/kosmos-1590084191.html

Россияне смогут увидеть "великое соединение" Юпитера и Сатурна

Россияне смогут увидеть "великое соединение" Юпитера и Сатурна

"Великое соединение" Юпитера и Сатурна на небосводе можно будет наблюдать вечером 21 декабря, лучшие условия в России для наблюдения астрономического события... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:06

2020-12-20T08:06

2020-12-20T14:57

наука

александр якушечкин

юпитер

сатурн

космос - риа наука

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. "Великое соединение" Юпитера и Сатурна на небосводе можно будет наблюдать вечером 21 декабря, лучшие условия в России для наблюдения астрономического события сложатся в южных регионах, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин."Двадцать первого декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут", — сказал Якушечкин, отметив, что соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние.Реально же Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров. На небе две самые большие планеты Солнечной системы будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда.Уникальность этого события в том, что ранее аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года (расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты), отметил астроном. В следующий раз сближение произойдет 15 марта 2080 года — планеты будут разделять те же шесть угловых минут.Яркость Юпитера в момент события будет минус 1,9 звездной величины, Сатурна — плюс 0,8. Для широты Москвы, рассказал собеседник агентства, заход Солнца 21 декабря произойдет в 15:57, навигационные сумерки наступят в 17:33. Наблюдать Юпитер и Сатурн можно после 17:35. В это время пара будет на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдет за горизонт в 18:30. То есть наблюдать соединение можно будет в течение всего лишь получаса. В Крыму и других южных регионах планеты будут выше над горизонтом, их можно будет видеть в течение часа.Астроном советует наблюдать соединение в оптический прибор. В телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна. В бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу. Искать планеты следует на юго-западе, сказал Якушечкин, важно, чтобы небо было безоблачным. Он напомнил, что соединение планет произойдет в момент зимнего солнцестояния, продолжительность дня будет самой короткой именно 21 декабря.

https://ria.ru/20200918/yupiter-1577428833.html

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александр якушечкин, юпитер, сатурн, космос - риа наука, москва