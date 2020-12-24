https://ria.ru/20201224/patriarkh-1590775409.html

Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением

Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением

Дистанционные технологии в школьном и вузовском образовании никак не могут заменить традиционного очного обучения, попытки представить электронное общение... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:01

2020-12-24T16:01

2020-12-24T16:01

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дистанционные технологии в школьном и вузовском образовании никак не могут заменить традиционного очного обучения, попытки представить электронное общение наиболее желательным и даже безальтернативным "прискорбны", заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале патриархии, предстоятель Русской церкви выразил убежденность, что "когда дистанционные формы коммуникации становятся преобладающими, возрастает риск утратить чувство ценности самого человеческого общения"."Это тем более тревожно, что и без всякой эпидемии было замечено: общество дрейфует в сторону отказа от личного общения, и в первую очередь благодаря появлению технологий, которые используются для такого общения… Серьезное беспокойство вызывает применение дистанционных технологий в образовании, особенно школьном", - сказал патриарх.Он отметил, что уже многие педагоги отмечают существенное снижение качества образования, обеспечиваемого исключительно с использованием упомянутых технологий. Кроме того, дистанционное обучение, по словам предстоятеля РПЦ, "фактически на нет сводит воспитательную составляющую процесса, без которой никакой подлинной педагогики, никакого подлинного образования не может быть".Живой контакт педагога с учеником, добавил он, является ведь не только средством передачи информации, но это, в том числе, "и передача некой энергии, энтузиазма"."Я помню, как загорались глаза у учеников, в том числе и в моем классе, когда замечательные педагоги вели уроки истории, географии, литературы. Это нельзя заменить ни на какое электронное общение, потому что в нем отсутствует энергия, столь необходимая для одухотворения тех, кто участвует в процессе обучения", - заключил патриарх.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение. Он также пояснял, что дистанционка в период пандемии – это вынужденная мера, и рано или поздно это закончится.

https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590702608.html

https://na.ria.ru/20201222/minobrnauki-1590413647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь