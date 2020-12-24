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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/patriarkh-1590775409.html
Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
Дистанционные технологии в школьном и вузовском образовании никак не могут заменить традиционного очного обучения, попытки представить электронное общение... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:01
2020-12-24T16:01
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дистанционные технологии в школьном и вузовском образовании никак не могут заменить традиционного очного обучения, попытки представить электронное общение наиболее желательным и даже безальтернативным "прискорбны", заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале патриархии, предстоятель Русской церкви выразил убежденность, что "когда дистанционные формы коммуникации становятся преобладающими, возрастает риск утратить чувство ценности самого человеческого общения"."Это тем более тревожно, что и без всякой эпидемии было замечено: общество дрейфует в сторону отказа от личного общения, и в первую очередь благодаря появлению технологий, которые используются для такого общения… Серьезное беспокойство вызывает применение дистанционных технологий в образовании, особенно школьном", - сказал патриарх.Он отметил, что уже многие педагоги отмечают существенное снижение качества образования, обеспечиваемого исключительно с использованием упомянутых технологий. Кроме того, дистанционное обучение, по словам предстоятеля РПЦ, "фактически на нет сводит воспитательную составляющую процесса, без которой никакой подлинной педагогики, никакого подлинного образования не может быть".Живой контакт педагога с учеником, добавил он, является ведь не только средством передачи информации, но это, в том числе, "и передача некой энергии, энтузиазма"."Я помню, как загорались глаза у учеников, в том числе и в моем классе, когда замечательные педагоги вели уроки истории, географии, литературы. Это нельзя заменить ни на какое электронное общение, потому что в нем отсутствует энергия, столь необходимая для одухотворения тех, кто участвует в процессе обучения", - заключил патриарх.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение. Он также пояснял, что дистанционка в период пандемии – это вынужденная мера, и рано или поздно это закончится.
https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590702608.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением

16:01 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале "Зарядье"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Дистанционные технологии в школьном и вузовском образовании никак не могут заменить традиционного очного обучения, попытки представить электронное общение наиболее желательным и даже безальтернативным "прискорбны", заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Выступая на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале патриархии, предстоятель Русской церкви выразил убежденность, что "когда дистанционные формы коммуникации становятся преобладающими, возрастает риск утратить чувство ценности самого человеческого общения".
"Это тем более тревожно, что и без всякой эпидемии было замечено: общество дрейфует в сторону отказа от личного общения, и в первую очередь благодаря появлению технологий, которые используются для такого общения… Серьезное беспокойство вызывает применение дистанционных технологий в образовании, особенно школьном", - сказал патриарх.
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
11:40
Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании
Он отметил, что уже многие педагоги отмечают существенное снижение качества образования, обеспечиваемого исключительно с использованием упомянутых технологий. Кроме того, дистанционное обучение, по словам предстоятеля РПЦ, "фактически на нет сводит воспитательную составляющую процесса, без которой никакой подлинной педагогики, никакого подлинного образования не может быть".
"Прискорбно, что дистанционное обучение сегодня подчас пытаются представить как наиболее желательное и чуть ли не единственно возможное в будущем. С этим нельзя соглашаться", - отметил патриарх.
Живой контакт педагога с учеником, добавил он, является ведь не только средством передачи информации, но это, в том числе, "и передача некой энергии, энтузиазма".
"Я помню, как загорались глаза у учеников, в том числе и в моем классе, когда замечательные педагоги вели уроки истории, географии, литературы. Это нельзя заменить ни на какое электронное общение, потому что в нем отсутствует энергия, столь необходимая для одухотворения тех, кто участвует в процессе обучения", - заключил патриарх.
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в своей комнате дома - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 15:55
Минобрнауки: более 60% студентов российских вузов учатся дистанционно
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение. Он также пояснял, что дистанционка в период пандемии – это вынужденная мера, и рано или поздно это закончится.
 
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