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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/pasport-1590736773.html
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:23
2020-12-24T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 могут использовать для создания электронных паспортов вакцинации."Конечно, надо делать... Давно пора было, как только вакцинация началась",- сказал Гинцбург РИА Новости.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество

Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19

13:23 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 могут использовать для создания электронных паспортов вакцинации.
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Конечно, надо делать... Давно пора было, как только вакцинация началась",- сказал Гинцбург РИА Новости.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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