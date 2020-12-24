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Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:23
2020-12-24T13:23
2020-12-24T13:23
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александр гинцбург
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 могут использовать для создания электронных паспортов вакцинации."Конечно, надо делать... Давно пора было, как только вакцинация началась",- сказал Гинцбург РИА Новости.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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