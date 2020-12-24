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Путин рассказал, что за полночь обсуждал ситуацию с COVID-19 с Мишустиным
Путин рассказал, что за полночь обсуждал ситуацию с COVID-19 с Мишустиным
Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:18
2020-12-24T14:18
2020-12-24T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранились хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ, обращаясь к членам кабинета министров."Я уже говорил об этом, это такая гипербола - художественное преувеличение, я сказал (работали - ред.) круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Это правда. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.) иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", - добавил президент.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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Путин признался, что "порой заполночь" вел с Мишустиным рабочие разговоры
Президент России Владимир Путин поздравил правительство с окончанием 2020 года и признался, что "порой заполночь" вел с Мишустиным рабочие разговоры.
2020-12-24T14:18
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