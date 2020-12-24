https://ria.ru/20201224/oshibki-1590770509.html
СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и американские ВВС провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:43
2020-12-24T15:43
2020-12-24T15:43
b-52
darpa
министерство обороны сша
lockheed martin
китай
сша
безопасность
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и американские ВВС провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, проектируемой в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Об этом сообщил портал Air Force Magazine со ссылкой на близкие к проекту источники, официально эту информацию не подтверждали."Это не из-за проблем с конструкцией, это глупые ошибки", — сказал источник издания.Отмечается, что в ходе испытаний ВВС и DARPA подняли в воздух самолет телеметрии и очистили зону испытаний, но ракета так и не была выпущена с борта B-52, на котором была установлена.При этом конкретная причина проблемы не называется. По информации источников издания, в испытаниях была задействована разработка Lockheed Martin.В сентябре DARPA сообщило об успешных испытаниях двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия, в ходе которых прототипы. В управлении отмечали, что готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета. В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html
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b-52, darpa, министерство обороны сша, lockheed martin , китай, сша, безопасность