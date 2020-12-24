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Мясников перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома
Мясников перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с телеканалом "Царьград" перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:09
2020-12-24T14:28
распространение нового коронавируса
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михаил костинов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с телеканалом "Царьград" перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома. По его словам, их "море"."И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", — заявил врач, подчеркнув, что протоколы лечения постоянно обновляются. Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорокина и азитромицина — они, как отметил врач, оказались неэффективными.Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов — их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку.Одна из них — ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими"."Пневмонию, тяжелую, в госпиталях — это другое дело", — пояснил Мясников.Ранее врач из "красной зоны" хирург Алок Мишра назвал одной из ошибок, приводящих к смерти при лечении коронавируса дома, прием огромных доз антибиотиков, а также оттягивание момента госпитализации. Он привел в пример одну из пациенток, которая приехала в больницу спустя пару недель с "выжженным" от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли помочь женщине, и она скончалась. Врач-инфекционист Мария Мясникова посоветовала при лечении коронавируса дома чаще лежать на животе и много пить. Также заболевшим нужно выполнять дыхательную гимнастику. По мнению терапевта Андрея Кондрахина, одной из ключевых причин повторной госпитализации с COVID-19 является то, что люди часто прекращают прием необходимых лекарств при отсутствии симптомов. По словам иммунолога Михаила Костинова, многие люди думают, что самостоятельно могут вылечиться, а потому обращаются к врачам поздно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей кондрахин, михаил костинов , александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома

09:09 24.12.2020 (обновлено: 14:28 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с телеканалом "Царьград" перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома.
По его словам, их "море".
"И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", — заявил врач, подчеркнув, что протоколы лечения постоянно обновляются. Так, Мясников привел в пример использование гидроксихлорокина и азитромицина — они, как отметил врач, оказались неэффективными.
Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.
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Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, а также прием кроверазжижающих препаратов и гормонов — их нужно использовать только при лечении в больнице, а во время лечения дома они могут только навредить человеку.
"Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни", — заявил Мясников.
Одна из них — ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими".
"Пневмонию, тяжелую, в госпиталях — это другое дело", — пояснил Мясников.
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Ранее врач из "красной зоны" хирург Алок Мишра назвал одной из ошибок, приводящих к смерти при лечении коронавируса дома, прием огромных доз антибиотиков, а также оттягивание момента госпитализации. Он привел в пример одну из пациенток, которая приехала в больницу спустя пару недель с "выжженным" от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли помочь женщине, и она скончалась. Врач-инфекционист Мария Мясникова посоветовала при лечении коронавируса дома чаще лежать на животе и много пить. Также заболевшим нужно выполнять дыхательную гимнастику. По мнению терапевта Андрея Кондрахина, одной из ключевых причин повторной госпитализации с COVID-19 является то, что люди часто прекращают прием необходимых лекарств при отсутствии симптомов. По словам иммунолога Михаила Костинова, многие люди думают, что самостоятельно могут вылечиться, а потому обращаются к врачам поздно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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