В Госдуме оценили план Киева сорвать проект по опреснению в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что все попытки извне помешать строительству на полуострове опреснительных станций обречены, проект будет реализован в отведенные сроки.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.
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В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать этому проекту "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.
"Проект строительства опреснительных станций в Крыму будет реализован в отведенные сроки. Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России и в этом его главная сила", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат пожелал киевским властям благоразумия и здравомыслия.
"Надеюсь, в следующем году они наконец-то перестанут лезть в дела соседних государств. Наконец-то займутся делами своего государства и обратят внимание на свой народ, на печальное состояние экономики и социальной сферы", - сказал депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
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