https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590837331.html

В Госдуме оценили план Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

В Госдуме оценили план Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что все попытки извне помешать строительству на полуострове опреснительных станций обречены,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T23:22

2020-12-24T23:22

2020-12-24T23:22

россия

дмитрий кулеба

михаил шеремет

сергей аксенов (политик)

мид украины

госдума рф

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что все попытки извне помешать строительству на полуострове опреснительных станций обречены, проект будет реализован в отведенные сроки.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей. Примерный срок работ – до 14-15 месяцев.В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать этому проекту "большой международной компании", которую намерены привлечь крымские власти.Депутат пожелал киевским властям благоразумия и здравомыслия.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20201222/perlkharbor-1590402456.html

https://ria.ru/20201224/luzer-1590809245.html

https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html

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севастополь

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россия, дмитрий кулеба, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), мид украины, госдума рф, севастополь, оон