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Названа неожиданная опасность бенгальских огней
Названа неожиданная опасность бенгальских огней
Агрессивные вещества, которые выделяются при горении бенгальских огней, могут вызвать аллергическую реакцию, предупредил в беседе с АГН "Москва" врач скорой и... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:51
2020-12-24T15:51
2020-12-24T15:51
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Агрессивные вещества, которые выделяются при горении бенгальских огней, могут вызвать аллергическую реакцию, предупредил в беседе с АГН "Москва" врач скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.В связи с этим все типы свеч, в особенности с цветовыми наполнителями, следует использовать на улице.Аналогично недопустимо зажигать бенгальские огни рядом с источником газа и легковоспламеняющимися вещества. Бенгальские свежи надо наклонить от себя под углом в 30-40 градусов и держать только за основание, и ни в коем случае не зажимать ее в кулаке. Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов ранее напомнил, что использовать хлопушки и бенгальские огни можно, однако лучше сделать это на улице.
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россия, общество
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Агрессивные вещества, которые выделяются при горении бенгальских огней, могут вызвать аллергическую реакцию, предупредил в беседе с АГН "Москва
" врач скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов.
В связи с этим все типы свеч, в особенности с цветовыми наполнителями, следует использовать на улице.
Аналогично недопустимо зажигать бенгальские огни рядом с источником газа и легковоспламеняющимися вещества.
Бенгальские свежи надо наклонить от себя под углом в 30-40 градусов и держать только за основание, и ни в коем случае не зажимать ее в кулаке.
Заместитель гендиректора НИИ прикладной химии Артем Муранов ранее напомнил, что использовать хлопушки и бенгальские огни можно, однако лучше сделать это на улице.