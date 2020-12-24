https://ria.ru/20201224/obvineniya-1590770771.html

В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

Россия не исключает, что обвинения в причастности Москвы к кибератаке на ведомства США - попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:44

2020-12-24T15:44

2020-12-24T15:58

майк помпео

дональд трамп

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что обвинения в причастности Москвы к кибератаке на ведомства США - попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену наладить сотрудничество с Российской Федерацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны, заявила Мария Захарова."Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ssha-1590090556.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире