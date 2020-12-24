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В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
Россия не исключает, что обвинения в причастности Москвы к кибератаке на ведомства США - попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:44
2020-12-24T15:58
майк помпео
дональд трамп
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что обвинения в причастности Москвы к кибератаке на ведомства США - попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену наладить сотрудничество с Российской Федерацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны, заявила Мария Захарова."Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.
https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html
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майк помпео, дональд трамп, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

15:44 24.12.2020 (обновлено: 15:58 24.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что обвинения в причастности Москвы к кибератаке на ведомства США - попытка помешать избранному американскому президенту Джо Байдену наладить сотрудничество с Российской Федерацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя исключать однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту (Джо) Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности", - сказала Захарова на брифинге.
Обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны, заявила Мария Захарова.
"Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - сказала Захарова на брифинге.
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Она напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".
"Он заверял, что делает все для того, чтобы предпринять шаги на этом направлении. Теперь мы видим, какие. Вместо этого мы теперь слышим от главного дипломата страны откровенно враждебную риторику, отнюдь не способствующую нормализации двустороннего диалога. Выступление Майка Помпео не добавило ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений в хакерских атаках... В этом выступлении вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в безответственном российском поведении в киберделах", - отметила Захарова.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.
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Майк ПомпеоДональд ТрампДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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