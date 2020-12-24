В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:44 24.12.2020 (обновлено: 08:20 24.12.2020)
ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты", - заявил Хатибзаде, назвав обвинения "безосновательными и фальшивыми" и обвинив США и американских союзников в провокации.
Он посоветовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности, а также "опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме" и "искать оправдание для своих интриг в более правдоподобных сценариях".
По словам Хатибзаде, ответственность за последствия каких-либо "неразумных действий" будет лежать на США.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.