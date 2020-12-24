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В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:44
2020-12-24T08:20
майк помпео
дональд трамп
мид ирана
багдад (город)
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Он посоветовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности, а также "опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме" и "искать оправдание для своих интриг в более правдоподобных сценариях".По словам Хатибзаде, ответственность за последствия каких-либо "неразумных действий" будет лежать на США.В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html
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майк помпео, дональд трамп, мид ирана, багдад (город), тегеран (город), иран, сша, в мире

В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство

07:44 24.12.2020 (обновлено: 08:20 24.12.2020)
 
© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh Саид Хатибзаде
 Саид Хатибзаде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh
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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты", - заявил Хатибзаде, назвав обвинения "безосновательными и фальшивыми" и обвинив США и американских союзников в провокации.
Он посоветовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности, а также "опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме" и "искать оправдание для своих интриг в более правдоподобных сценариях".
По словам Хатибзаде, ответственность за последствия каких-либо "неразумных действий" будет лежать на США.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Майк ПомпеоДональд ТрампМИД ИранаБагдад (город)Тегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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