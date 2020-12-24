https://ria.ru/20201224/obvineniya-1590669208.html

В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство

В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство

Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:44

2020-12-24T07:44

2020-12-24T08:20

майк помпео

дональд трамп

мид ирана

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тегеран (город)

иран

сша

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ТЕГЕРАН, 24 дек – РИА Новости. Иран отвергает обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в атаке на американское посольство в Багдаде, считает их безосновательными, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Он посоветовал Трампу воздержаться от нагнетания напряженности, а также "опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме" и "искать оправдание для своих интриг в более правдоподобных сценариях".По словам Хатибзаде, ответственность за последствия каких-либо "неразумных действий" будет лежать на США.В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.

https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html

багдад (город)

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, мид ирана, багдад (город), тегеран (город), иран, сша, в мире