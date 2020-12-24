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Путин предложил обобщить опыт вузов в совмещении разных форматов обучения
Путин предложил обобщить опыт вузов в совмещении разных форматов обучения
Президент РФ Владимир Путин предложил обобщить наработки университетов страны в исследовательской деятельности и успешных подходах к совмещению различных... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:26
2020-12-24T15:26
2020-12-24T15:43
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обобщить наработки университетов страны в исследовательской деятельности и успешных подходах к совмещению различных форматов обучения и попросил МГУ подключиться к этому вопросу."Речь о дальнейшем развитии цифрового потенциала высших учебных заведений, о новых подходах к сочетанию различных форм обучения и образовательных технологий - все это очень важно для того, чтобы соответствовать высокой динамике изменений в современном мире", - сказал он на заседании попечительского совета МГУ."Здесь есть свои наработки. Нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения, рекомендации об успешных продуктивных подходах к совмещению удаленных форматов с практическим обучением и реальной исследовательской работой. Я прошу университет (МГУ - ред.) как флагман нашего образования, нашей высшей школы активно подключиться к решению этой задачи не только у себя – в масштабах страны", - добавил Путин.
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил обобщить наработки университетов страны в исследовательской деятельности и успешных подходах к совмещению различных форматов обучения и попросил МГУ подключиться к этому вопросу.
"Речь о дальнейшем развитии цифрового потенциала высших учебных заведений, о новых подходах к сочетанию различных форм обучения и образовательных технологий - все это очень важно для того, чтобы соответствовать высокой динамике изменений в современном мире", - сказал он на заседании попечительского совета МГУ.
"Здесь есть свои наработки. Нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения, рекомендации об успешных продуктивных подходах к совмещению удаленных форматов с практическим обучением и реальной исследовательской работой. Я прошу университет (МГУ - ред.) как флагман нашего образования, нашей высшей школы активно подключиться к решению этой задачи не только у себя – в масштабах страны", - добавил Путин.