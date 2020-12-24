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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590829865.html
В Госдуме рассказали о целях закона "Об аттестации духовенства"
В Госдуме рассказали о целях закона "Об аттестации духовенства"
Законопроект "Об аттестации духовенства" призван предотвратить раскол в религиозных организациях и научить проповедников с зарубежным образованием основам... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T21:18
2020-12-24T21:18
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства" призван предотвратить раскол в религиозных организациях и научить проповедников с зарубежным образованием основам российской культуры и права, рассказал глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Антираскольный законЗаконопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря. После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обязывал бы священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."В этом законе мы, по сути, запрещаем расколы, когда религиозные организации выходят из состава централизованных, уходят в раскол, забирают имущество. Это касается всех религиозных организаций, особенно мусульманских. Это приводит к конфликтам, спорам на имущественной основе, росту радикализма. Мы считаем, что с этим пора заканчивать", - сказал Гаврилов.По его словам, конфликты в общине сказываются на чистоте веры прихожан: они испытывают разочарование, "видят, что ожидания нравственного обновления и развития не оправдывается" и это может привести к экстремизму.Аттестация духовенства"Мы хотим, чтобы те, кто приезжает (в Россию – ред.) для долгого служения, получали короткое, но важное дополнительное образование, касающееся правовой основы их служения… Государство не заставляет буддиста учить основы буддизма, оно дает основы правовой культуры, культурологии, культуры нашей страны. Если мы требуем от мигрантов, которые приезжают в нашу страну работать, знание русского языка и истории, то людям, которые хотят проповедовать, необходимо знать очевидные не религиозные, но правовые, культурологические, исторические вопросы", - сказал Гаврилов.По его словам, российское законодательство отличается от законодательства других стран. "Наш опыт сотрудничества конфессий, религиозного развития и госрегулирования в этой сфере может быть востребован для многих стран, где этого нет, но которые хотят быть нашими учителями", - пояснил глава комитета.Он подчеркнул, что за деятельность проповедника должна нести ответственность религиозная организация, к которой он себя причисляет. "Если у буддистов нет образовательных учреждений, они могут проходить обучение на теологических кафедрах светских вузов", - пояснил депутат.Он также рассказал, в каком случае духовенству не надо будет получать дополнительное образование в России. "Если крупнейшие международные образовательные центры, аналогов которым нет в России, готовы включить в свои образовательные процессы программы, необходимые для подготовки священнослужителей для служения в России, то это возможно", - пояснил Гаврилов.Депутат также напомнил, что ко второму чтению предлагается освободить от прохождения аттестации российских священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России.Ранее глава думского комитета заявил, что аттестацию представителей духовенства после получения ими допобразования будут проводить сами конфессии. Также в комментарии РИА новости он рассказал, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в Россию для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности. Кроме того, как рассказали в пресс-службе комитета, планируется, что закон не будет распространяться на иностранцев, которые находятся в России временно (режим временного пребывания) и совершают религиозную деятельность, то есть им тоже не придется аттестовываться и получать дополнительное образование в России.
https://ria.ru/20201224/gosduma-1590776256.html
https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов

В Госдуме рассказали о целях закона "Об аттестации духовенства"

21:18 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства" призван предотвратить раскол в религиозных организациях и научить проповедников с зарубежным образованием основам российской культуры и права, рассказал глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Антираскольный закон

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря. После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обязывал бы священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
"В этом законе мы, по сути, запрещаем расколы, когда религиозные организации выходят из состава централизованных, уходят в раскол, забирают имущество. Это касается всех религиозных организаций, особенно мусульманских. Это приводит к конфликтам, спорам на имущественной основе, росту радикализма. Мы считаем, что с этим пора заканчивать", - сказал Гаврилов.
По его словам, конфликты в общине сказываются на чистоте веры прихожан: они испытывают разочарование, "видят, что ожидания нравственного обновления и развития не оправдывается" и это может привести к экстремизму.
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Аттестация духовенства

"Мы хотим, чтобы те, кто приезжает (в Россию – ред.) для долгого служения, получали короткое, но важное дополнительное образование, касающееся правовой основы их служения… Государство не заставляет буддиста учить основы буддизма, оно дает основы правовой культуры, культурологии, культуры нашей страны. Если мы требуем от мигрантов, которые приезжают в нашу страну работать, знание русского языка и истории, то людям, которые хотят проповедовать, необходимо знать очевидные не религиозные, но правовые, культурологические, исторические вопросы", - сказал Гаврилов.
По его словам, российское законодательство отличается от законодательства других стран. "Наш опыт сотрудничества конфессий, религиозного развития и госрегулирования в этой сфере может быть востребован для многих стран, где этого нет, но которые хотят быть нашими учителями", - пояснил глава комитета.
Он подчеркнул, что за деятельность проповедника должна нести ответственность религиозная организация, к которой он себя причисляет. "Если у буддистов нет образовательных учреждений, они могут проходить обучение на теологических кафедрах светских вузов", - пояснил депутат.
Он также рассказал, в каком случае духовенству не надо будет получать дополнительное образование в России. "Если крупнейшие международные образовательные центры, аналогов которым нет в России, готовы включить в свои образовательные процессы программы, необходимые для подготовки священнослужителей для служения в России, то это возможно", - пояснил Гаврилов.
Депутат также напомнил, что ко второму чтению предлагается освободить от прохождения аттестации российских священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России.
Ранее глава думского комитета заявил, что аттестацию представителей духовенства после получения ими допобразования будут проводить сами конфессии. Также в комментарии РИА новости он рассказал, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в Россию для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности. Кроме того, как рассказали в пресс-службе комитета, планируется, что закон не будет распространяться на иностранцев, которые находятся в России временно (режим временного пребывания) и совершают религиозную деятельность, то есть им тоже не придется аттестовываться и получать дополнительное образование в России.
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