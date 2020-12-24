https://ria.ru/20201224/nko-inoagenty-1590719061.html

Госдума поддержала штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов

Госдума поддержала штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафах за нарушения порядка деятельности НКО и физлиц, признанных... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:44

2020-12-24T12:44

2020-12-24T13:21

олег мельниченко

василий пискарев

андрей климов

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафах за нарушения порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне вместе с главой Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.Распространение информации об НКО, общественном объединении или физлице, включенных в соответствующие реестры и списки иноагентов, а равно производимых ими материалов без указания на то, что соответствующая организация или лицо имеют такой статус, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.При этом законопроект увеличит штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201224/runet-1590712823.html

https://ria.ru/20201224/bezopasnost-1590700702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, василий пискарев, андрей климов, общество