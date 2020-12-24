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https://ria.ru/20201224/nedelya-1590660642.html
Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной
Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной
Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:16
2020-12-24T03:16
новый год—2021
россия
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
госдума рф
единая россия
сергей неверов
владимир путин
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать.Поскольку 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час. При этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. Глава государства также отметил, что в следующем году можно будет проработать такое решение на федеральном уровне на будущие годы.Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, москва, общество

Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной

03:16 24.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция возле станции метро "Арбатская" в Москве
Новогодняя инсталляция возле станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать.
Поскольку 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час. При этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. Глава государства также отметил, что в следующем году можно будет проработать такое решение на федеральном уровне на будущие годы.
Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.
Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.
Отдыхать – не работать: Путин пообещал сделать 31 декабря праздничным днем - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 16:26Новый год—2021
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.
 
Новый год—2021РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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