Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/natsionalisty-1590763867.html
Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"
Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"
Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:14
2020-12-24T15:37
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590768736_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_acf8c90d5387cf954bed71c3330be74d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайства следствия, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сказала собеседница агентства.Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне) Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/tesak-1587615353.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590768736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0405c0fb9f94079a4087925db082291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"

15:14 24.12.2020 (обновлено: 15:37 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкАлексей Гуддилин, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы. 24 декабря 2020
Алексей Гуддилин, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы. 24 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Алексей Гуддилин, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы. 24 декабря 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сказала собеседница агентства.
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкАндрей Кайль, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы
Андрей Кайль, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Андрей Кайль, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы
Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне) Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).
По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 09:46
"Убийства не совершал". Раскрыто содержание третьей записки "Тесака"
 
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Лента новостейМолния