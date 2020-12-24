https://ria.ru/20201224/natsionalisty-1590763867.html

Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"

Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"

Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:14

2020-12-24T15:14

2020-12-24T15:37

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайства следствия, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сказала собеседница агентства.Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне) Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/tesak-1587615353.html

москва

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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия