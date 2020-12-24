Суд арестовал еще пятерых националистов, связанных с "Тесаком"
15:14 24.12.2020 (обновлено: 15:37 24.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкАлексей Гуддилин, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы. 24 декабря 2020
Алексей Гуддилин, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы. 24 декабря 2020
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия, всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля", - сказала собеседница агентства.
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкАндрей Кайль, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы
Андрей Кайль, обвиняемый в убийстве на национальной почве, на заседании Басманного суда города Москвы
Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне) Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).
По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.