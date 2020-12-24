https://ria.ru/20201224/nato-1590733312.html

Генштаб заявил о росте числа провокаций НАТО у границ России

Генштаб заявил о росте числа провокаций НАТО у границ России

Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:11

2020-12-24T13:11

2020-12-24T13:11

вооруженные силы рф

валерий герасимов

нато

безопасность

в мире

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.По его словам, также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, их военный потенциал, в том числе в области ПРО, продолжает наращиваться."[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения", - отметил генерал.Применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия, напомнил Герасимов.

https://ria.ru/20201224/nato-1590731491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, безопасность, в мире