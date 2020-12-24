Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/nato-1590733312.html
Генштаб заявил о росте числа провокаций НАТО у границ России
Генштаб заявил о росте числа провокаций НАТО у границ России
Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:11
2020-12-24T13:11
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562807_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9f566f8de8d673dfec25d100bbdfa10a.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.По его словам, также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, их военный потенциал, в том числе в области ПРО, продолжает наращиваться."[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения", - отметил генерал.Применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия, напомнил Герасимов.
https://ria.ru/20201224/nato-1590731491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562807_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_e0ad9ed0d2490bc843ac9692c6b43740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, безопасность, в мире

Генштаб заявил о росте числа провокаций НАТО у границ России

13:11 24.12.2020
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, их военный потенциал, в том числе в области ПРО, продолжает наращиваться.
"[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения", - отметил генерал.
Применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия, напомнил Герасимов.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
13:08
Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России
 
Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовНАТОБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Лента новостейМолния