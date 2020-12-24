Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/nato-1590731491.html
Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России
Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России
Военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:08
2020-12-24T13:08
генштаб вс россии
черное море
баренцево море
балтийское море
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568658377_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_69f7101e4a08301929a14ead2da874df.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных атташе.С какого именно периода и в сравнении с каким фиксируется кратное увеличение, не уточняется.По словам Герасимова, Россия уже предлагала НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. В частности, о возобновлении диалога по военной линии – "начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов".Также Россия, по его словам, предлагала договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения, "действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности"."Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия - НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено", - подчеркнул начальник Генштаба.
https://ria.ru/20201220/flot-1590121804.html
https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html
черное море
баренцево море
балтийское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568658377_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2843da51a88da4ce70fa20222a6a79d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генштаб вс россии, черное море, баренцево море, балтийское море, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, сша, безопасность

Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России

13:08 24.12.2020
 
© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : NATO / Paul Hall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных атташе.
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 17:17
ВМС США приказали более агрессивно действовать против России
С какого именно периода и в сравнении с каким фиксируется кратное увеличение, не уточняется.
По словам Герасимова, Россия уже предлагала НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. В частности, о возобновлении диалога по военной линии – "начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов".
Также Россия, по его словам, предлагала договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения, "действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности".
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 17:36
National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России
"Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия - НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено", - подчеркнул начальник Генштаба.
 
Генштаб ВС РоссииЧерное мореБаренцево мореБалтийское мореВооруженные силы РФВалерий ГерасимовНАТОСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Лента новостейМолния