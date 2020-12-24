https://ria.ru/20201224/nato-1590731491.html
Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России
Генштаб сообщил о росте активности кораблей НАТО у границ России
Военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:08
2020-12-24T13:08
2020-12-24T13:08
генштаб вс россии
черное море
баренцево море
балтийское море
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
сша
безопасность
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря, усилила активность у границ России и стратегическая авиация США, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных атташе.С какого именно периода и в сравнении с каким фиксируется кратное увеличение, не уточняется.По словам Герасимова, Россия уже предлагала НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. В частности, о возобновлении диалога по военной линии – "начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов".Также Россия, по его словам, предлагала договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения, "действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности"."Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия - НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено", - подчеркнул начальник Генштаба.
https://ria.ru/20201220/flot-1590121804.html
https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html
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генштаб вс россии, черное море, баренцево море, балтийское море, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, сша, безопасность