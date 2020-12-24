https://ria.ru/20201224/narkotiki-1590796887.html

На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду

На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:34

2020-12-24T17:34

2020-12-24T17:34

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ноябрьск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.Сигнал тревоги поступил росгвардейцам в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибыв на место, правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы дошкольного учреждения.Росгвардейцам потребовалось несколько минут, чтобы найти подозреваемую, ей оказалась 29-летняя местная жительница. У нее, как подчеркнули в ведомстве, обнаружили три пакетика, в которых, по словам самой женщины, находятся наркотики."В настоящее время в отношении задержанной жительницы города решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в управлении Росгвардии.

https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html

ноябрьск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ноябрьск, происшествия