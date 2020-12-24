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На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду
На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:34
2020-12-24T17:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ноябрьск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.Сигнал тревоги поступил росгвардейцам в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибыв на место, правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы дошкольного учреждения.Росгвардейцам потребовалось несколько минут, чтобы найти подозреваемую, ей оказалась 29-летняя местная жительница. У нее, как подчеркнули в ведомстве, обнаружили три пакетика, в которых, по словам самой женщины, находятся наркотики."В настоящее время в отношении задержанной жительницы города решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в управлении Росгвардии.
https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ноябрьск, происшествия

На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду

17:34 24.12.2020
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Fotolia / dmitrimaruta
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил росгвардейцам в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибыв на место, правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы дошкольного учреждения.
"Женщина явно находилась в неадекватном состоянии и что-то упорно искала в шкафчике, принадлежавшем ее дочери. После непродолжительных поисков посетительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом внутри, после чего спешно покинула здание детского сада", - говорится в сообщении.
Росгвардейцам потребовалось несколько минут, чтобы найти подозреваемую, ей оказалась 29-летняя местная жительница. У нее, как подчеркнули в ведомстве, обнаружили три пакетика, в которых, по словам самой женщины, находятся наркотики.
"В настоящее время в отношении задержанной жительницы города решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в управлении Росгвардии.
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