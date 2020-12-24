На Ямале женщина хранила наркотики в шкафчике дочери в детсаду
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа проникла в детский сад, чтобы забрать из шкафчика дочери три пакетика с наркотиками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил росгвардейцам в городе Ноябрьск из местного детского сада. Прибыв на место, правоохранители со слов заведующей выяснили, что в раздевалку группы вошла мать воспитанницы дошкольного учреждения.
"Женщина явно находилась в неадекватном состоянии и что-то упорно искала в шкафчике, принадлежавшем ее дочери. После непродолжительных поисков посетительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом внутри, после чего спешно покинула здание детского сада", - говорится в сообщении.
Росгвардейцам потребовалось несколько минут, чтобы найти подозреваемую, ей оказалась 29-летняя местная жительница. У нее, как подчеркнули в ведомстве, обнаружили три пакетика, в которых, по словам самой женщины, находятся наркотики.
"В настоящее время в отношении задержанной жительницы города решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в управлении Росгвардии.
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