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Русский музей и его выставки в регионах посетило больше всего зрителей
Русский музей и его выставки в регионах посетило больше всего зрителей
Государственный Русский музей в период ограничений по коронавирусу стал лидером по количеству посетителей среди музеев России с учетом выставочных проектов в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:40
2020-12-24T18:40
культура
новости культуры
музеи
государственный русский музей
владимир гусев
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей в период ограничений по коронавирусу стал лидером по количеству посетителей среди музеев России с учетом выставочных проектов в российских регионах, сообщил директор Русского музея Владимир Гусев."Мы за этот период (работы музеев в условиях ограничений по COVID-19 – Прим. ред.) заняли первое место по количеству посетителей … Хотя (их количество) и сокращено, но люди могут видеть в реальном времени и пространстве то, что происходит в музее. Делались выставки в городах России, кроме выставок в самом музее", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."У нас по России открыто пять культурно-выставочных центров, которые мы называем нашими филиалами", - уточнил директор Русского музея, добавив, что в перспективе планируется открыть и филиал в Когалыме.Гусев отметил, что Русский музей наравне с другими учреждениями культуры в период пандемии столкнулся с потерей внебюджетных источников доходов и общим снижением посещаемости примерно в семь раз.При этом, по его словам, музею не нужно было активизировать работу в онлайн-режиме, поскольку это направление развивается в течение последних 15 лет. "Мы были готовы к этому (к виртуальным проектам – Прим. ред.), и нам не надо было думать, хорошо это или плохо", - сказал он.
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новости культуры, музеи, государственный русский музей, владимир гусев

Русский музей и его выставки в регионах посетило больше всего зрителей

18:40 24.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей в период ограничений по коронавирусу стал лидером по количеству посетителей среди музеев России с учетом выставочных проектов в российских регионах, сообщил директор Русского музея Владимир Гусев.
"Мы за этот период (работы музеев в условиях ограничений по COVID-19 – Прим. ред.) заняли первое место по количеству посетителей … Хотя (их количество) и сокращено, но люди могут видеть в реальном времени и пространстве то, что происходит в музее. Делались выставки в городах России, кроме выставок в самом музее", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас по России открыто пять культурно-выставочных центров, которые мы называем нашими филиалами", - уточнил директор Русского музея, добавив, что в перспективе планируется открыть и филиал в Когалыме.
Гусев отметил, что Русский музей наравне с другими учреждениями культуры в период пандемии столкнулся с потерей внебюджетных источников доходов и общим снижением посещаемости примерно в семь раз.
При этом, по его словам, музею не нужно было активизировать работу в онлайн-режиме, поскольку это направление развивается в течение последних 15 лет. "Мы были готовы к этому (к виртуальным проектам – Прим. ред.), и нам не надо было думать, хорошо это или плохо", - сказал он.
Фальк Р.Р. Автопортрет в красной феске. 1957 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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КультураНовости культурыМузеиГосударственный Русский музейВладимир Гусев
 
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