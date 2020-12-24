https://ria.ru/20201224/muzei-1590783728.html

Русский музей и его выставки в регионах посетило больше всего зрителей

Русский музей и его выставки в регионах посетило больше всего зрителей

Государственный Русский музей в период ограничений по коронавирусу стал лидером по количеству посетителей среди музеев России с учетом выставочных проектов в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:40

2020-12-24T18:40

2020-12-24T18:40

культура

новости культуры

музеи

государственный русский музей

владимир гусев

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей в период ограничений по коронавирусу стал лидером по количеству посетителей среди музеев России с учетом выставочных проектов в российских регионах, сообщил директор Русского музея Владимир Гусев."Мы за этот период (работы музеев в условиях ограничений по COVID-19 – Прим. ред.) заняли первое место по количеству посетителей … Хотя (их количество) и сокращено, но люди могут видеть в реальном времени и пространстве то, что происходит в музее. Делались выставки в городах России, кроме выставок в самом музее", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."У нас по России открыто пять культурно-выставочных центров, которые мы называем нашими филиалами", - уточнил директор Русского музея, добавив, что в перспективе планируется открыть и филиал в Когалыме.Гусев отметил, что Русский музей наравне с другими учреждениями культуры в период пандемии столкнулся с потерей внебюджетных источников доходов и общим снижением посещаемости примерно в семь раз.При этом, по его словам, музею не нужно было активизировать работу в онлайн-режиме, поскольку это направление развивается в течение последних 15 лет. "Мы были готовы к этому (к виртуальным проектам – Прим. ред.), и нам не надо было думать, хорошо это или плохо", - сказал он.

https://ria.ru/20201223/falk-1590590508.html

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новости культуры, музеи, государственный русский музей, владимир гусев