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В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:04
2020-12-24T11:13
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
клин
рошаль
общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все полигоны Московской области должны быть закрыты до конца 2020 года.Церемония закрытия последнего из 39 подмосковных полигонов началась в Серпухове в 10.00 мск.По словам зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная" с 2012 года принимал мусор в объеме 450 тысяч тонн ежегодно.После закрытия полигонов отходы будут направляться на восемь перерабатывающих комплексов: "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире.Всего в Подмосковье планируется открыть 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), клин, рошаль, общество

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

11:04 24.12.2020 (обновлено: 11:13 24.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации г.о. СерпуховМусорный полигон "Лесная" в Серпухове
Мусорный полигон Лесная в Серпухове - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все полигоны Московской области должны быть закрыты до конца 2020 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 16:50
Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку
Церемония закрытия последнего из 39 подмосковных полигонов началась в Серпухове в 10.00 мск.
"Да, все мусорные полигоны закрыты в Подмосковье. Церемония закрытия завершилась только что", - сказал собеседник агентства.
По словам зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная" с 2012 года принимал мусор в объеме 450 тысяч тонн ежегодно.
После закрытия полигонов отходы будут направляться на восемь перерабатывающих комплексов: "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире.
Всего в Подмосковье планируется открыть 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.
 
Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)КлинРошальОбщество
 
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