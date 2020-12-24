https://ria.ru/20201224/musor-1590694105.html

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:04

2020-12-24T11:04

2020-12-24T11:13

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

клин

рошаль

общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все полигоны Московской области должны быть закрыты до конца 2020 года.Церемония закрытия последнего из 39 подмосковных полигонов началась в Серпухове в 10.00 мск.По словам зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная" с 2012 года принимал мусор в объеме 450 тысяч тонн ежегодно.После закрытия полигонов отходы будут направляться на восемь перерабатывающих комплексов: "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире.Всего в Подмосковье планируется открыть 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.

https://ria.ru/20201223/svalka-1590601642.html

московская область (подмосковье)

клин

рошаль

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), клин, рошаль, общество