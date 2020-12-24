В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
11:04 24.12.2020 (обновлено: 11:13 24.12.2020)
© Фото : пресс-служба администрации г.о. СерпуховМусорный полигон "Лесная" в Серпухове
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Серпухов
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Закрыт последний в Подмосковье мусорный полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная", сообщили РИА Новости в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все полигоны Московской области должны быть закрыты до конца 2020 года.
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Церемония закрытия последнего из 39 подмосковных полигонов началась в Серпухове в 10.00 мск.
"Да, все мусорные полигоны закрыты в Подмосковье. Церемония закрытия завершилась только что", - сказал собеседник агентства.
По словам зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, полигон твёрдых коммунальных отходов "Лесная" с 2012 года принимал мусор в объеме 450 тысяч тонн ежегодно.
После закрытия полигонов отходы будут направляться на восемь перерабатывающих комплексов: "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину и "Дон" в Кашире.
Всего в Подмосковье планируется открыть 11 таких комплексов. Все они оснащаются современным сортировочным оборудованием, "умными" оптическими сепараторами, агрокомпостированием. Стекло, пластик, бумага и картон становятся вторсырьем и возвращаются в оборот. Утилизация оставшихся отходов проводится в строгом соответствии с экологическими стандартами.