https://ria.ru/20201224/mosvodostok-1590798983.html

Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе

Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе

Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:46

2020-12-24T17:46

2020-12-24T17:46

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городское хозяйство москвы

мосводосток

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка.В пресс-службе Мосводостока сообщили РИА Новости, что сотрудники оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки и начали выполнять обработку реки Яузы сорбентом гидробрейк."По состоянию на 17.30 радужная пленка в районе Госпитального моста ликвидирована", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201224/ekologiya-1590798287.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, происшествия