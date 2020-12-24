https://ria.ru/20201224/mosvodostok-1590798983.html
Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе
Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводостока. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:46
2020-12-24T17:46
2020-12-24T17:46
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Специалисты Мосводостока ликвидировали следы радужной пленки на реке Яузе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.Ранее в сети появилась информация, что в районе Госпитального моста в Москве на водной глади появилась радужная пленка.В пресс-службе Мосводостока сообщили РИА Новости, что сотрудники оперативно прибыли на место для устранения следов радужной пленки и начали выполнять обработку реки Яузы сорбентом гидробрейк."По состоянию на 17.30 радужная пленка в районе Госпитального моста ликвидирована", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201224/ekologiya-1590798287.html
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городское хозяйство москвы, мосводосток, происшествия