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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201224/most-1590816425.html
Мост из Благовещенска в Хэйхэ откроют в январе
Мост из Благовещенска в Хэйхэ откроют в январе
Мост из Благовещенска в Хэйхэ планируют открыть в январе, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе переговоров с секретарем комитета КПК Хэйхэ Ма Ли, которые... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:07
2020-12-24T19:07
россия-китай: главное
василий орлов
хэйхэ
китай
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Мост из Благовещенска в Хэйхэ планируют открыть в январе, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе переговоров с секретарем комитета КПК Хэйхэ Ма Ли, которые прошли в онлайн-режиме.Напомним, ранее открытие моста планировалось на ноябрь. Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили совместную работу в период пандемии. Так, удалось обеспечить транспортное сообщение между регионами. С января по апрель между Благовещенском и Хэйхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан. Благодаря общим усилиям двух стран почти две тысячи граждан России и Китая смогли вернуться домой.С соблюдением всех мер безопасности удалось возобновить взаимные грузовые перевозки, что позволило обеспечить устойчивость экономик двух соседних регионов.Ма Ли заметил, что проведение подобных встреч к концу года — давняя традиция и выразил готовность в будущем году активно работать не только по дальнейшему продвижению совместных проектов, но и по поиску новых точек роста.Стороны обсудили и гуманитарное сотрудничество. Несмотря на ограничения, Благовещенску и Хэйхэ удалось провести уникальную акцию "Цветы на воде" — памятное мероприятие в день 75-летия Победы во Второй мировой войне. В этом году планировалось запустить и новый уникальный спортивный проект — международные российско-китайские автомобильные игры. Мероприятие не состоялось по причине пандемии.
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василий орлов, хэйхэ, китай

Мост из Благовещенска в Хэйхэ откроют в январе

19:07 24.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Мост из Благовещенска в Хэйхэ планируют открыть в январе, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе переговоров с секретарем комитета КПК Хэйхэ Ма Ли, которые прошли в онлайн-режиме.
"Главные наши ожидания в 2021 году связаны со скорейшим запуском движения по автомобильному мосту. Российская сторона настроена на январь будущего года. Понимаю, что начинать движение придётся в условиях продолжения пандемии, а значит, с учётом жестких санитарных требований. Но запускать объект надо. Слишком давно его ждут люди и бизнес. Рассчитываю на ваше активное участие в решении этого вопроса", - сказал Василий Орлов.
Напомним, ранее открытие моста планировалось на ноябрь. Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили совместную работу в период пандемии. Так, удалось обеспечить транспортное сообщение между регионами. С января по апрель между Благовещенском и Хэйхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан. Благодаря общим усилиям двух стран почти две тысячи граждан России и Китая смогли вернуться домой.
С соблюдением всех мер безопасности удалось возобновить взаимные грузовые перевозки, что позволило обеспечить устойчивость экономик двух соседних регионов.
Ма Ли заметил, что проведение подобных встреч к концу года — давняя традиция и выразил готовность в будущем году активно работать не только по дальнейшему продвижению совместных проектов, но и по поиску новых точек роста.
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Стороны обсудили и гуманитарное сотрудничество. Несмотря на ограничения, Благовещенску и Хэйхэ удалось провести уникальную акцию "Цветы на воде" — памятное мероприятие в день 75-летия Победы во Второй мировой войне. В этом году планировалось запустить и новый уникальный спортивный проект — международные российско-китайские автомобильные игры. Мероприятие не состоялось по причине пандемии.
"Мы не теряем надежды и рассчитываем, что после нормализации ситуации мы дадим старт этому проекту, который, безусловно, станет ярким событием в спортивной жизни и точкой притяжения гостей из других регионов и стран", - подчеркнул Орлов.
 
Россия-Китай: ГлавноеВасилий ОрловХэйхэКитай
 
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