https://ria.ru/20201224/most-1590816425.html

Мост из Благовещенска в Хэйхэ откроют в январе

Мост из Благовещенска в Хэйхэ откроют в январе

Мост из Благовещенска в Хэйхэ планируют открыть в январе, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе переговоров с секретарем комитета КПК Хэйхэ Ма Ли, которые... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:07

2020-12-24T19:07

2020-12-24T19:07

россия-китай: главное

василий орлов

хэйхэ

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590815503_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_5a198137062df073bd7d34ac2d1fa2de.jpg

МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Мост из Благовещенска в Хэйхэ планируют открыть в январе, сообщил губернатор Василий Орлов в ходе переговоров с секретарем комитета КПК Хэйхэ Ма Ли, которые прошли в онлайн-режиме.Напомним, ранее открытие моста планировалось на ноябрь. Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Кроме этого, в ходе переговоров стороны обсудили совместную работу в период пандемии. Так, удалось обеспечить транспортное сообщение между регионами. С января по апрель между Благовещенском и Хэйхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан. Благодаря общим усилиям двух стран почти две тысячи граждан России и Китая смогли вернуться домой.С соблюдением всех мер безопасности удалось возобновить взаимные грузовые перевозки, что позволило обеспечить устойчивость экономик двух соседних регионов.Ма Ли заметил, что проведение подобных встреч к концу года — давняя традиция и выразил готовность в будущем году активно работать не только по дальнейшему продвижению совместных проектов, но и по поиску новых точек роста.Стороны обсудили и гуманитарное сотрудничество. Несмотря на ограничения, Благовещенску и Хэйхэ удалось провести уникальную акцию "Цветы на воде" — памятное мероприятие в день 75-летия Победы во Второй мировой войне. В этом году планировалось запустить и новый уникальный спортивный проект — международные российско-китайские автомобильные игры. Мероприятие не состоялось по причине пандемии.

https://ria.ru/20201221/gruzoviki-1590279940.html

хэйхэ

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, хэйхэ, китай