https://ria.ru/20201224/moskva-1590811402.html

В Москве подвели итоги онлайн-акселератора Restart 360

В Москве подвели итоги онлайн-акселератора Restart 360

В столице подвели итоги онлайн-акселератора Restart 360, в котором приняли участие более 100 компаний – представителей малого и среднего бизнеса. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:53

2020-12-24T18:53

2020-12-24T18:53

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

образование - общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В столице подвели итоги онлайн-акселератора Restart 360, в котором приняли участие более 100 компаний – представителей малого и среднего бизнеса.Главная цель проекта - образовательная поддержка столичных предпринимателей, помощь в трансформации их бизнеса в условиях цифровой экономики, увеличение его доходности, а также поиск новых подходов к действующим проектам.Обучение в акселераторе проводилось в режиме онлайн профессиональными бизнес-экспертами на бесплатной основе. Одним из самых частых запросов участников при зачислении на программу был “как увеличить оборот и найти точки роста бизнеса”. В итоге каждая команда получила более десяти часов индивидуальных консультаций с трекерами и около 200 часов группового менторства. Образовательный курс включал теоретическую и практическую части, а также домашние задания.Инициатором проекта выступает АНО "Развитие человеческого капитала" и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы."В акселераторе приняли участие 109 малых и средних предприятий. По итогам индивидуальной работы с наставниками большинство из них расширили сегменты аудитории и нашли новые каналы сбыта, что привело к увеличению прибыли. Например, уже на шестой неделе обучения некоторые участники показали рост выручки более чем в два раза", - сказал руководитель департамента Алексей Фурсин, который возглавил экспертный совет акселератора.Программа Restart 360 была запущена в конце октября текущего года. Условия участия в ней просты: обучающийся должен был заполнить анкету участника, быть собственником малого или среднего бизнеса, который зарегистрирован больше трех лет, работает в столице и имеет не менее трех сотрудников. Также при вступлении в программу участникам необходимо было предоставить полный пакет документов своего предприятия.Предприниматель должен сформировать команду, с которой может в процессе учебы обсуждать как действующие, так и пилотные проекты, а также найти возможность инвестировать свое личное время для обучения в акселераторе."За время учебы слушатели бизнес-акселератора приняли участие в экспертных сессиях, познакомились с успешными кейсами опытных предпринимателей, а также на практике разобрали сложные ситуации, с которыми пришлось столкнуться при ведении собственного бизнеса", - отмечает руководитель проекта Бизнес.Техноград Юлия Ейбогина.Заключительным этапом Restart 360 стала защита проектов перед экспертным советом, которая проходила в режиме онлайн: участники должны были подготовить презентацию, показав, как изменился их бизнес после обучения в акселераторе.В итоге лучшими работами были признаны тридцать бизнес-проектов. В их числе - школа китайского языка "Джой Групп Рус", которая за время обучения полностью перешла в режим онлайн и вышла на рынок Франции, студия дизайна "Амадеус", чья команда во время обучения стала участником тендеров и выиграла крупный заказ, а также бренд COOB&Nautilus индивидуального предпринимателя Николая Киселева, который занимается производством и продажей аксессуаров и предметов интерьера из дерева. Курс обучения помог ему создать новые продукты и наладить онлайн-продажи.Заслуживает внимания, по мнению экспертов, и проект "Лоло Пицца". Компания развивает сеть пиццерий на территории Крыма. Предприниматели с помощью акселератора рассчитывали понять, как достичь органичного роста бизнеса, в том числе, за счет сезонной франшизы. Бизнес-эксперты помогли определить узкие места и способы решения проблем, проверить маркетинговые гипотезы владельцев, просчитать экономическую составляющую и спланировать этапы масштабирования бизнеса. В итоге в два раза увеличилась прибыльность проекта, примерно в двое вырос оборот по франшизе."Должен сказать, что всегда относился к подобного рода программам со скепсисом и единственная причина, по которой принял в ней участие, - то, что она была бесплатной. А вот если бы мне сейчас предложили оплатить участие в нашем акселераторе - я бы это сделал без колебаний. Единственное, о чем сожалел за эти два месяца - так это о том, что рабочая занятость не позволяла уделять обучению столько времени, сколько хотелось бы", - сказал руководитель "Лоло Пицца" Вадим Дубровский.Экспертный совет не обошел вниманием и проекты, связанные с образованием и развлечениями. Например, в число лучших вошла АНО "Высшая школа стилистики, дизайна и технологий", основное направление работы которой - переподготовка и повышение квалификации специалистов индустрии моды и дизайна. Благодаря обучению по проекту Restart 360, руководители школы разработали новый образовательный продукт – трехмесячную дипломную программу, на которую уже набран первый поток и получена первая выручка.Как отметил, оценивая итоги Restart 360, трекер программы Илья Савчук, проектная работа и связанные с ней изменения в бизнесе – "всегда жесткая задача".По мнению трекера Дмитрия Киселева, Restart 360 является отличной возможностью взглянуть на свой бизнес по-иному, не пугаться изменений, а использовать новые возможности с максимальной отдачей."Большая часть команд, с которыми я работал в программе, - настоящие предприниматели, продолжающие предпринимать и побеждать в условиях полной неопределенности. Со своей стороны, я старался дать максимум опыта и инструментов для управления изменениями. Те, кто хотел, получили этот максимум, и я очень рад, что моим дорогим предпринимателям удалось достичь отличных результатов, желаю им продолжать менять мир и себя" - резюмировал он.В заключение программы финалисты и гости Restart 360 были приглашены на "Рождественскую лекцию" в Цифровое деловое пространство, организованную московским отделением университета SingularityU.Программа Restart 360 была реализована на базе комплекса "Бизнес.Техноград" – уникальной молодежной экосистемы для действующих предпринимателей, объединяющей обучение актуальным предпринимательским компетенциям, профильные мероприятия и инфраструктуру для работы и запуска бизнеса.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва, образование - общество