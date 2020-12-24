https://ria.ru/20201224/moskva-1590807499.html
Собянин уверен, что Москва справится с пандемией
Собянин уверен, что Москва справится с пандемией
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:24
2020-12-24T18:24
2020-12-24T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036b7267e33cad9e3359f8abf6715fe2.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник".Он добавил, что сказал про праздник в том числе "в буквальном смысле": все фестивали, любимые москвичами, обязательно еще вернутся.Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира, добавил Сергей Собянин."Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии - ред.), и я считаю, что далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590535456_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b48f5b1e625e15e68b80d0c25ce0713a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник".
"Не надо впадать в уныние, Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник. Москва, конечно, будет еще сильнее после невзгод, которые мы пережили", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Он добавил, что сказал про праздник в том числе "в буквальном смысле": все фестивали, любимые москвичами, обязательно еще вернутся.
Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира, добавил Сергей Собянин.
"Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии - ред.), и я считаю, что далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.