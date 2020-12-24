https://ria.ru/20201224/moskva-1590807499.html

Собянин уверен, что Москва справится с пандемией

Собянин уверен, что Москва справится с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:24

2020-12-24T18:24

2020-12-24T18:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник".Он добавил, что сказал про праздник в том числе "в буквальном смысле": все фестивали, любимые москвичами, обязательно еще вернутся.Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира, добавил Сергей Собянин."Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии - ред.), и я считаю, что далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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