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Собянин уверен, что Москва справится с пандемией
Собянин уверен, что Москва справится с пандемией
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:24
2020-12-24T18:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник".Он добавил, что сказал про праздник в том числе "в буквальном смысле": все фестивали, любимые москвичами, обязательно еще вернутся.Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира, добавил Сергей Собянин."Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии - ред.), и я считаю, что далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин уверен, что Москва справится с пандемией

18:24 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что столица справится с пандемией, он отметил, что "будет и на нашей улице праздник".

"Не надо впадать в уныние, Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник. Москва, конечно, будет еще сильнее после невзгод, которые мы пережили", - сказал Собянин в эфире "России 24".

Он добавил, что сказал про праздник в том числе "в буквальном смысле": все фестивали, любимые москвичами, обязательно еще вернутся.
Москва справляется с коронавирусом не хуже мегаполисов мира, добавил Сергей Собянин.
"Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убежден, что мы бы не справились с этим. Но мы справились с этим (с работой во время пандемии - ред.), и я считаю, что далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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