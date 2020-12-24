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Завершилась модернизация водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО в Москве
Завершилась модернизация водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО, сообщили в четверг в пресс-службе столичного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:26
2020-12-24T15:26
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО, сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Там отметили, что ВЗУ "Радужный" обеспечивает водой село Былово и близлежащие населенные пункты. После модернизации его проектная производительность увеличена до 1 тысячи кубических метров в сутки. Технология производства питьевой воды подобрана с учетом особенностей артезианской воды, поступающей из скважин, и включает все необходимые этапы очистки. При этом ВЗУ полностью автоматизирован и работает по безлюдным технологиям."АО "Мосводоканал" уделяет пристальное внимание улучшению водоснабжения в ТиНАО. В 2019 году в эксплуатацию введены два новых ВЗУ - "Рассудово" и "Власово", в 2020 году в рекордно короткие сроки построен ВЗУ "Бабенки" для водоснабжения нового Клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Всего с 2012 года проведена комплексная реконструкция 24 водозаборных узлов", - уточнили в пресс-службе.
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Завершилась модернизация водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО в Москве

15:26 24.12.2020
 
© Фото : ГКУ «Москворечье»Водозаборный узел. Архивное фото
Водозаборный узел. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : ГКУ «Москворечье»
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО, сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию водозаборного узла "Радужный" в ТиНАО. Для снабжения жителей качественной питьевой водой установлены станция водоподготовки с современными методами очистки воды и насосная станция, построены два новых резервуара питьевой воды, введена в работу дополнительная скважина, заменены инженерные коммуникации, механическое и энергетическое оборудование", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что ВЗУ "Радужный" обеспечивает водой село Былово и близлежащие населенные пункты. После модернизации его проектная производительность увеличена до 1 тысячи кубических метров в сутки. Технология производства питьевой воды подобрана с учетом особенностей артезианской воды, поступающей из скважин, и включает все необходимые этапы очистки. При этом ВЗУ полностью автоматизирован и работает по безлюдным технологиям.
"АО "Мосводоканал" уделяет пристальное внимание улучшению водоснабжения в ТиНАО. В 2019 году в эксплуатацию введены два новых ВЗУ - "Рассудово" и "Власово", в 2020 году в рекордно короткие сроки построен ВЗУ "Бабенки" для водоснабжения нового Клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Всего с 2012 года проведена комплексная реконструкция 24 водозаборных узлов", - уточнили в пресс-службе.
 
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