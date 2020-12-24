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Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве
Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве
Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:09
2020-12-24T16:21
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в столичном ГУ МВД заявили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.СК подтверждает гибель девушки, в которую в среду стрелял мужчина на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась", — сказала Иванова.Она также сообщила, что поиски стрелка продолжаются.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия

Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве

09:09 24.12.2020 (обновлено: 16:21 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Скончалась в больнице", — сказал собеседник агентства.

Ружье - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 13:42
Кубанский вестерн: грабители устроили стрельбу и ранили полицейского
Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в столичном ГУ МВД заявили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.
СК подтверждает гибель девушки, в которую в среду стрелял мужчина на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась", — сказала Иванова.
Она также сообщила, что поиски стрелка продолжаются.
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)ГУМВДМоскваПроисшествия
 
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