https://ria.ru/20201224/moskva-1590675357.html

Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве

Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве

Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:09

2020-12-24T09:09

2020-12-24T16:21

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в столичном ГУ МВД заявили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.СК подтверждает гибель девушки, в которую в среду стрелял мужчина на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась", — сказала Иванова.Она также сообщила, что поиски стрелка продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия