https://ria.ru/20201224/moskva-1590675357.html
Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве
Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве
Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:09
2020-12-24T09:09
2020-12-24T16:21
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее источник РИА Новости сообщил, что девушку осматривают медики после броска светошумовой гранаты на Профсоюзной улице в Москве. Позже в столичном ГУ МВД заявили, что вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.СК подтверждает гибель девушки, в которую в среду стрелял мужчина на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась", — сказала Иванова.Она также сообщила, что поиски стрелка продолжаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/strelba-1590555906.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, москва, происшествия