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https://ria.ru/20201224/moshenniki-1590689165.html
"Ъ": россияне за год перевели мошенникам 150 миллиардов рублей
"Ъ": россияне за год перевели мошенникам 150 миллиардов рублей
В России подсчитали, сколько заработали мошенники в уходящем году и какие способы обмана они использовали чаще всего, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:40
2020-12-24T14:36
мошенничество
общество
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России подсчитали, сколько заработали мошенники в уходящем году и какие способы обмана они использовали чаще всего, пишет "Коммерсантъ". Издание приводит статистику BrandMonitor. Согласно их данным, в 2020 году россиян обманули на сумму в 150 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины. Самыми дорогостоящими стали разговоры с ненастоящими медработниками. Они в среднем выманивают по 50 тысяч рублей с человека. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, получают за звонок от 15 до 27 тысяч рублей в зависимости от методов обмана. В 2019 году объем незаконных денежных операций, совершенных без согласия клиентов, составил всего 6,4 миллиарда рублей. Такой всплеск мошенничества эксперты связывают с переходом большого количества россиян на удаленную работу.
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мошенничество, общество, происшествия

"Ъ": россияне за год перевели мошенникам 150 миллиардов рублей

10:40 24.12.2020 (обновлено: 14:36 24.12.2020)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России подсчитали, сколько заработали мошенники в уходящем году и какие способы обмана они использовали чаще всего, пишет "Коммерсантъ".
Издание приводит статистику BrandMonitor. Согласно их данным, в 2020 году россиян обманули на сумму в 150 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 04:10
Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку
Самыми дорогостоящими стали разговоры с ненастоящими медработниками. Они в среднем выманивают по 50 тысяч рублей с человека. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, получают за звонок от 15 до 27 тысяч рублей в зависимости от методов обмана.
В 2019 году объем незаконных денежных операций, совершенных без согласия клиентов, составил всего 6,4 миллиарда рублей. Такой всплеск мошенничества эксперты связывают с переходом большого количества россиян на удаленную работу.
 
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