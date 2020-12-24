https://ria.ru/20201224/moshenniki-1590689165.html

"Ъ": россияне за год перевели мошенникам 150 миллиардов рублей

"Ъ": россияне за год перевели мошенникам 150 миллиардов рублей

В России подсчитали, сколько заработали мошенники в уходящем году и какие способы обмана они использовали чаще всего, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:40

2020-12-24T10:40

2020-12-24T14:36

мошенничество

общество

происшествия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В России подсчитали, сколько заработали мошенники в уходящем году и какие способы обмана они использовали чаще всего, пишет "Коммерсантъ". Издание приводит статистику BrandMonitor. Согласно их данным, в 2020 году россиян обманули на сумму в 150 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины. Самыми дорогостоящими стали разговоры с ненастоящими медработниками. Они в среднем выманивают по 50 тысяч рублей с человека. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, получают за звонок от 15 до 27 тысяч рублей в зависимости от методов обмана. В 2019 году объем незаконных денежных операций, совершенных без согласия клиентов, составил всего 6,4 миллиарда рублей. Такой всплеск мошенничества эксперты связывают с переходом большого количества россиян на удаленную работу.

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, общество, происшествия