Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/morozy-1590683233.html
В Москву придут январские морозы
В Москву придут январские морозы
Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:04
2020-12-24T10:04
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155001/80/1550018084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40515763d234528ea2bad83f67b4c1d6.jpg
МОСКВА,&nbsp; 24 дек - РИА Новости.&nbsp; Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Он добавил,&nbsp; что холодная погода (минус 10 - минус 15) сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, откуда потянутся снеговые тучи."Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке", - отметил синоптик.
https://ria.ru/20201217/pogoda-1589641805.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155001/80/1550018084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8b295ddabd5caf765fa76190ba3c1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва, общество

В Москву придут январские морозы

10:04 24.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПокровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА,  24 дек - РИА Новости.  Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
"После снежной атаки циклона "Греты", к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются, и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха, впервые в сезоне ударят январские морозы. Так, например, в Москве к утру 28 декабря температура понизится до минус 12 - минус 15, в Подмосковье до минус 12 - минус 17, что соответствует климатической норме середины зимы. И это будет самая студеная ночь в текущем декабре", - сказал Тишковец.
Он добавил,  что холодная погода (минус 10 - минус 15) сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, откуда потянутся снеговые тучи.
"Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке", - отметил синоптик.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 11:36
Синоптики рассказали о погоде в Москве в январе
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Лента новостейМолния