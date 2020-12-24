https://ria.ru/20201224/morozy-1590683233.html

В Москву придут январские морозы

В Москву придут январские морозы

Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:04

2020-12-24T10:04

2020-12-24T10:04

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Январские морозы до минус 15 градусов придут в Москву в начале следующей недели, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Он добавил, что холодная погода (минус 10 - минус 15) сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, откуда потянутся снеговые тучи."Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589641805.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество