В Москву придут январские морозы
© РИА Новости / Григорий СысоевПокровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
"После снежной атаки циклона "Греты", к понедельнику инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются, и в условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха, впервые в сезоне ударят январские морозы. Так, например, в Москве к утру 28 декабря температура понизится до минус 12 - минус 15, в Подмосковье до минус 12 - минус 17, что соответствует климатической норме середины зимы. И это будет самая студеная ночь в текущем декабре", - сказал Тишковец.
Он добавил, что холодная погода (минус 10 - минус 15) сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уступать свои позиции циклону с запада, откуда потянутся снеговые тучи.
"Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке", - отметил синоптик.
17 декабря, 11:36Синоптики рассказали о погоде в Москве в январе