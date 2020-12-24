https://ria.ru/20201224/morozy-1590665671.html

Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года

Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года

Сильные морозы, местами более -30 градусов, ожидаются в Приморье в канун Нового года, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:55

2020-12-24T06:55

2020-12-24T06:55

погода

северный ледовитый океан

дальний восток

примгидромет

китай

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Сильные морозы, местами более -30 градусов, ожидаются в Приморье в канун Нового года, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.По словам синоптика, над территорией Сибири и Дальнего Востока в тропосфере намечаются термодинамические условия, благоприятные для усиления над Северным Ледовитым океаном холодного антициклона, который постепенно, день ото дня, будет двигаться в юго-восточном направлении, к северному Китаю.Он добавил, что "при такой синоптической ситуации на акватории Японского моря и Татарского пролива может наблюдаться такое опасное для морских судов явление, как быстрое обледенение".Глава Примгидромета поздравил приморцев и жителей других регионов России с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав здоровья, счастья, оптимизма "и, конечно же, замечательной погоды".

https://ria.ru/20201223/pogoda-1590485559.html

северный ледовитый океан

дальний восток

китай

приморский край

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погода, северный ледовитый океан, дальний восток, примгидромет, китай, приморский край, общество