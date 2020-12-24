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Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
Сильные морозы, местами более -30 градусов, ожидаются в Приморье в канун Нового года, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:55
2020-12-24T06:55
погода
северный ледовитый океан
дальний восток
примгидромет
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Сильные морозы, местами более -30 градусов, ожидаются в Приморье в канун Нового года, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.По словам синоптика, над территорией Сибири и Дальнего Востока в тропосфере намечаются термодинамические условия, благоприятные для усиления над Северным Ледовитым океаном холодного антициклона, который постепенно, день ото дня, будет двигаться в юго-восточном направлении, к северному Китаю.Он добавил, что "при такой синоптической ситуации на акватории Японского моря и Татарского пролива может наблюдаться такое опасное для морских судов явление, как быстрое обледенение".Глава Примгидромета поздравил приморцев и жителей других регионов России с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав здоровья, счастья, оптимизма "и, конечно же, замечательной погоды".
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погода, северный ледовитый океан, дальний восток, примгидромет, китай, приморский край, общество

Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года

06:55 24.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина во время зимней пробежки
Мужчина во время зимней пробежки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Сильные морозы, местами более -30 градусов, ожидаются в Приморье в канун Нового года, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.
По словам синоптика, над территорией Сибири и Дальнего Востока в тропосфере намечаются термодинамические условия, благоприятные для усиления над Северным Ледовитым океаном холодного антициклона, который постепенно, день ото дня, будет двигаться в юго-восточном направлении, к северному Китаю.
"С одной стороны, он будет обеспечивать ясную погоду, а с другой - нагнетать холод. Если сегодня, 23 декабря, температура в нижней тропосфере над Владивостоком составляет -6 градусов, то в период с 28 по 31 декабря понизится до -27...-30 градусов. Соответственно, резко похолодает и у поверхности земли. Ночная температура в крае перевалит отметку -30 в сторону понижения, а на побережье приблизится к -20 градусам. Словом, на фоне сильного ветра будет довольно стыло", - сказал Кубай, слова которого приводит сайт Примпогода.
Он добавил, что "при такой синоптической ситуации на акватории Японского моря и Татарского пролива может наблюдаться такое опасное для морских судов явление, как быстрое обледенение".
Глава Примгидромета поздравил приморцев и жителей других регионов России с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав здоровья, счастья, оптимизма "и, конечно же, замечательной погоды".
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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ПогодаСеверный Ледовитый океанДальний ВостокПримгидрометКитайПриморский крайОбщество
 
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