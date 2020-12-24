https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590710213.html

Санду вступила в должность президента Молдавии

Санду вступила в должность президента Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду в четверг принесла присягу и вступила в должность главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:15

2020-12-24T12:15

2020-12-24T12:42

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КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в четверг принесла присягу и вступила в должность главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Согласно местному законодательству, президент Молдавии вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.Санду поблагодарила всех, кто поддержал ее на выборах президента, и заявила, что рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны народа."Каждый человек, который принял участие в выборах президента, сделал это с уверенностью, что жизнь станет лучше, нужно продолжить в том же духе, чтобы действительно изменить Молдавию. У меня большие планы, касающиеся нашей страны, но я не смогу их реализовать сама, нам нужна поддержка друг друга, чтобы навести порядок", - заявила Санду.Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.

https://ria.ru/20201206/sandu-1587889919.html

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обсе, снг, киев, майя санду, молдавия, в мире