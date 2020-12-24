https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590621949.html

Сюрприз для президента. Какой статус получил русский язык в Молдавии

Сюрприз для президента. Какой статус получил русский язык в Молдавии

Майя Санду вступает в должность президента, но политическая борьба продолжается. Бывший глава республики Игорь Додон готовится к новой схватке: на этот раз — за РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T11:04

андрей нэстасе

майя санду

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ренато усатый

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Майя Санду вступает в должность президента, но политическая борьба продолжается. Бывший глава республики Игорь Додон готовится к новой схватке: на этот раз — за парламент. Он сделал сильный ход: вернул русскому языку официальный статус. Оппоненты обратились в суд. Чем сопровождается смена власти в Молдавии — в материале РИА Новости. "Защитить молдаван от пропаганды"Инаугурацию Санду омрачил скандал. Причина — закон "О функционировании языков на территории Молдавии". Додон подписал его за неделю до передачи власти преемнице. Оппозиция потребовала аннулировать документ через Конституционный суд.Главная претензия — закон возвращает русскому языку статус языка межэтнического общения. Лидер проевропейской партии "Платформа достоинства и правды" Андрей Нэстасе объяснил, что "нацменьшинства не захотят изучать молдавский из-за привилегированного положения русскоязычных". Недовольство вызвал и указ, обязывающий аптеки и медучреждения выдавать по требованию инструкции на русском. Но Фемида не нашла в этих документах крамолы."Отказать в запросе о приостановке действия закона. Решение окончательное, обжалованию не подлежит", — постановил суд, но конфликт не прекратился.Резонансным стало и решение Додона возобновить в Молдавии показ российских телеканалов. Запрет на трансляцию новостных и аналитических программ действовал с 2017-го. Санду призвали вернуть ограничения, чтобы "защитить молдаван от российской пропаганды". Президент пока молчит. Пропажа миллиардаМного споров вызвала и отмена так называемого закона о миллиарде. Речь в нем идет о хищении из молдавских банков в 2015 году. Деньги вывели через частные финансовые организации, подконтрольные бизнесмену и мужу российской певицы Жасмин — Илану Шору. Его приговорили к тюремному сроку, но адвокаты обжаловали вердикт. Разбирательства идут до сих, бизнесмен на свободе. Более того, активно участвует в политике: партия "Шор" представлена в парламенте. По "закону о миллиарде" украденные деньги банкам компенсируют через госбюджет. Но Партия социалистов назвала такой подход несправедливым. "Долги возвращают за счет налогоплательщиков. Отмена закона направлена на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику страны", — пояснили социалисты. Оппозиция снова обратилась в Конституционный суд. На этот раз правосудие встало на их сторону и признало: деньги банкам следует компенсировать из бюджетных средств. Споры временно прекратились, но Додон и социалисты не отступили. До возможного роспуска парламента и внеочередных выборов они предложат новые законы в поддержку русскоязычных. Выборы наперегонкиПремьер-министр Молдавии социалист Ион Кику никогда не реагировал на критику проевропейских партий. Свою работу считал эффективной и профессиональной. И даже после победы Санду игнорировал призывы к отставке. Когда стало очевидно, что оппозиция бросила все силы на роспуск парламента, Кику сам заговорил о возможном уходе. "Велика вероятность роспуска парламента. Планирую обсудить это с Додоном и его преемницей Санду", — заявил Кику кабинету министров.Партия социалистов выступила против его отставки. Но сторонники Санду из "Действия и солидарности" запланировали заседание парламента. На нем они хотели вынести вотум недоверия кабинету Кику. Формальная причина — неспособность кабмина справиться с последствиями коронавируса. Но Кику сыграл на опережение. Накануне инаугурации он подал в отставку. Впрочем, и сторонники Додона уже не сопротивляются досрочным выборам. Единственное условие социалистов — провести их не раньше лета. Но Санду не хочет тянуть: ее партия пока на пике популярности. Опрошенные РИА Новости эксперты полагают: дата выборов не повлияет на их исход. Ни Додон, ни Санду не получат парламентское большинство. "Сейчас социалисты сотрудничают с Демпартией бывшего олигарха Плахотнюка. Они вступили в тактический союз с партией Шора, хотя еще недавно бизнесмен жестко критиковал Додона. Вокруг этих партий много негатива, и заигрывание с ними чревато", — полагает молдавский политолог Корнел Чуря. Не верит эксперт и в устойчивость коалиции "Действия и солидарности" с левоцентристской Нашей партией. Чуря напоминает, что их лидеры — Майя Санду и Ренато Усатый — идеологические противники. "После выборов они могут объединиться и сформировать парламентское большинство. При таком раскладе Додон отступит. Но насколько долгосрочным окажется тандем правых и левых — большой вопрос", — рассуждает Чуря. Хождение по кругуДиректор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы считает, что молдавским политикам не хватает стратегического мышления. "В ожидании парламентских выборов стороны идут на обострение. Но кроме популистской повестки, ни Санду, ни Додон не предложили ничего конкретного", — объясняет молдавский эксперт. Конфликт вокруг русского языка он называет искусственным. По его мнению, новый закон "О функционировании языков на территории Молдавии" — это модернизированная версия аналогичного советского документа. "Закон приняли в 1989 году, и формально никто его не отменял. В нем закрепили статус русского как языка межэтнического общения. Проблема в том, что власти эту норму игнорировали. Додон перед выборами переписал закон и выдал за популярное ноу-хау. Но его документ не будет действовать. Чиновники не изменились", — говорит Манастырлы. Политолог отмечает: Додон мог и раньше принять закон, расширяющий права русскоязычных, но опасался испортить отношения с Плахотнюком. "Вместе с его Демпартией социалисты сформировали правящую коалицию. Все спорные моменты решал олигарх. Сейчас его выдворили из страны, и Додон стал увереннее. Самое время взяться за укрепление русского языка", — иронизирует эксперт. Санду пока не высказала отношение к резонансным законам — по словам эксперта, это ее просчет. "Следовало бы объяснить сторонникам и противникам, что закон о языке ничего не решает. Дело в безответственности самих чиновников. Она могла пообещать русскоязычным, что не будет ущемлять их права. Но Санду хранит молчание". Манастырлы обращает внимание на противоречивые высказывания Санду на другие острые темы. "Сначала она выступает за укрепление связей с Москвой, потом — за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Говорит о приоритете связей с Западом — и тут же делает заявления на русском языке. Начинает оправдываться. И так по кругу. В этом чувствуется непоследовательность. Так же вел себя четыре года и Додон. В итоге проиграл", — заключает политолог. Эксперты сошлись во мнении, что политическим партиям перед парламентскими выборами следует выработать внятную стратегию и меньше прибегать к популизму. Иначе турбулентность станет нормой жизни.

https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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андрей нэстасе, майя санду, наша партия, ренато усатый, игорь додон, москва, молдавия, в мире