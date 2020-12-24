https://ria.ru/20201224/moderna-1590663121.html

Moderna оценила эффективность своей вакцины против нового штамма COVID-19

Moderna оценила эффективность своей вакцины против нового штамма COVID-19

Вакцина Moderna эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса, но будут проведены дополнительные испытания, сообщила компания в среду. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T04:51

2020-12-24T04:51

2020-12-24T04:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вашингтон

великобритания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Вакцина Moderna эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса, но будут проведены дополнительные испытания, сообщила компания в среду.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

вашингтон

великобритания

сша

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, великобритания, сша, в мире