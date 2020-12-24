https://ria.ru/20201224/miting-1590709692.html

ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:13

2020-12-24T12:13

2020-12-24T12:13

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ.Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.

https://ria.ru/20201223/galyamina-1590612460.html

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