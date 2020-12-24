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ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах
ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:13
2020-12-24T12:13
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ.Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.
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РИА Новости
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общество

ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

12:13 24.12.2020
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ.
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 17:31
Галямину приговорили к двум годам условно за нарушения на митингах
"Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов", - говорится в проекте закона.
Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.
 
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