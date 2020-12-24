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Автобус насмерть сбил бывшую мисс мира
Автобус насмерть сбил бывшую мисс мира
Первая мисс мира из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, пишет Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T01:06
2020-12-24T12:20
мисс мира
авто
аргентина
лондон
буэнос-айрес (город)
происшествия
в мире
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Автобус насмерть сбил "Мисс мира"
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первая мисс мира из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, пишет Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.Как сообщается, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая мисс мира вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.Норма Компальо выиграла конкурс "Мисс мира — 1960", проходивший в Лондоне. Она стала первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул. Помимо звания, 21-летняя Компальо также выиграла спортивный автомобиль и весомый денежный приз.
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мисс мира, авто, аргентина, лондон, буэнос-айрес (город), происшествия, в мире

Автобус насмерть сбил бывшую мисс мира

01:06 24.12.2020 (обновлено: 12:20 24.12.2020)
 
© AFP 2020 / Alejandro PagniСкорая помощь и сотрудник полиции в Буэнос-Айресе
Скорая помощь и сотрудник полиции в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AFP 2020 / Alejandro Pagni
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первая мисс мира из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, пишет Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.
Как сообщается, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая мисс мира вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.
Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.
Норма Компальо выиграла конкурс "Мисс мира — 1960", проходивший в Лондоне. Она стала первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул. Помимо звания, 21-летняя Компальо также выиграла спортивный автомобиль и весомый денежный приз.
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