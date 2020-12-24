Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/mishustin-1590753662.html
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:34
2020-12-24T14:34
михаил мишустин
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590729755_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_4fc8038787989b2c53c28219c725d23e.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу государства, что кабмин сделает всё, чтобы оправдать доверие."Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал Мишустин."Мы будем стараться выполнить все задачи – национальные цели, те задачи, которые вы перед нами ставите. И спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим", - добавил премьер.
https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590729755_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_49e532f283441daeadec64c4e38595de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, владимир путин, политика

Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства

14:34 24.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу государства, что кабмин сделает всё, чтобы оправдать доверие.
"Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал Мишустин.
"Мы будем стараться выполнить все задачи – национальные цели, те задачи, которые вы перед нами ставите. И спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим", - добавил премьер.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 13:58Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин дал оценку правительству Мишустина
 
Михаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Лента новостейМолния