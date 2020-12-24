https://ria.ru/20201224/mishustin-1590753662.html
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства
Мишустин поблагодарил Путина за поддержку правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:34
2020-12-24T14:34
2020-12-24T14:34
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу государства, что кабмин сделает всё, чтобы оправдать доверие."Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал Мишустин."Мы будем стараться выполнить все задачи – национальные цели, те задачи, которые вы перед нами ставите. И спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим", - добавил премьер.
https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html
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михаил мишустин, владимир путин, политика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поблагодарил президента Владимира Путина
за поддержку правительства и готовность подставить плечо, заверив главу государства, что кабмин сделает всё, чтобы оправдать доверие.
"Хочу вас поблагодарить за эти поздравления от имени всех членов правительства и от себя лично. И спасибо сказать за такую оценку работы нашей команды правительства. Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал Мишустин.
"Мы будем стараться выполнить все задачи – национальные цели, те задачи, которые вы перед нами ставите. И спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим", - добавил премьер.