Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/mishustin-1590736142.html
Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки
Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки
Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:21
2020-12-24T13:21
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590187959_0:144:2916:1784_1920x0_80_0_0_3fd29cd4bba6ef0131c1e930aa8deaa3.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, кабмин рассчитывает, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590187959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_893e7644505c2c1eb719bce97c96f722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, экономика

Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки

13:21 24.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает работу по стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия. Такое поручение дал президент. Сегодня направим около 5 миллиардов рублей производителям муки и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
По его словам, кабмин рассчитывает, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно.
 
Михаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Лента новостейМолния