Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает работу по стабилизации цен на социально значимые товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия. Такое поручение дал президент. Сегодня направим около 5 миллиардов рублей производителям муки и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
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По его словам, кабмин рассчитывает, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно.