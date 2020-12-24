https://ria.ru/20201224/mishustin-1590736142.html

Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки

Правительство выделит около пяти миллиардов рублей производителям муки

Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:21

2020-12-24T13:21

2020-12-24T13:21

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство продолжает работу по стабилизации цен на продукты питания, выделит около 5 миллиардов рублей на компенсации производителям муки и хлебобулочных изделий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, кабмин рассчитывает, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно.

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михаил мишустин, экономика