https://ria.ru/20201224/mid-1590784887.html

В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства

В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства

В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:43

2020-12-24T16:43

2020-12-24T18:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено.Так в департаменте информации и печати прокомментировали сообщение телеканала РЕН ТВ о том, что в здании на Смоленской площади похитили более миллиона долларов.В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента. Сейчас дело уже направили в суд.

https://ria.ru/20201221/sobchak-1590146125.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия