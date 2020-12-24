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В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства
В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства
В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:43
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено.Так в департаменте информации и печати прокомментировали сообщение телеканала РЕН ТВ о том, что в здании на Смоленской площади похитили более миллиона долларов.В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента. Сейчас дело уже направили в суд.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия

В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства

16:43 24.12.2020 (обновлено: 18:39 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено.
Так в департаменте информации и печати прокомментировали сообщение телеканала РЕН ТВ о том, что в здании на Смоленской площади похитили более миллиона долларов.

"В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.

В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента. Сейчас дело уже направили в суд.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Происшествия
 
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