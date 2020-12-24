В МИД рассказали о краже крупной суммы из здания ведомства
16:43 24.12.2020 (обновлено: 18:39 24.12.2020)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В МИД подтвердили РИА Новости, что в прошлом году у них пропала крупная сумма, следствие уже завершено.
Так в департаменте информации и печати прокомментировали сообщение телеканала РЕН ТВ о том, что в здании на Смоленской площади похитили более миллиона долларов.
"В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента. По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.
В ходе расследования обвинения предъявили сотруднице валютно-финансового департамента. Сейчас дело уже направили в суд.
21 декабря, 00:19МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой