https://ria.ru/20201224/mgppu-1590568702.html

Психологи выяснили, мешают ли религиозные и культурные различия браку

Психологи выяснили, мешают ли религиозные и культурные различия браку

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) впервые провели сравнительное исследование ценностного единства межэтнических РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:00

2020-12-24T09:00

2020-12-24T09:11

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) впервые провели сравнительное исследование ценностного единства межэтнических и межконфессиональных семейных пар. Исследователи установили, что религиозные различия между супругами обычно становятся более тяжелым препятствием в совместной жизни, чем этнические, но межкультурный диалог помогает их преодолеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioral Sciences.По мнению ученых МГППУ, принадлежность супругов к разным религиям и этническим группам, как правило, мешает им согласовывать жизненные и семейные ценности и цели, провоцирует многочисленные конфликты. При этом межкультурные семьи сегодня широко распространены, а специальные исследования отношений супругов в таких парах дают противоречивые результаты.В своем исследовании ученые попробовали найти способы преодоления таких противоречий. Они использовали стандартные методы эмпирических исследований и статистического анализа, при этом впервые сравнили влияние факторов религии и этнической принадлежности на жизненные и семейные ценности супругов."Если говорить об общей иерархии ценностей людей, состоящих в межкультурных браках, то мы обнаружили, что для них особенно важны способность полагаться на себя и контролировать свое окружение. Чем больше в паре межкультурные различия, тем больше супруги привержены ценностям своей культуры и ориентированы на соблюдение предписываемых ей норм. В семейной сфере для межкультурных пар более важны традиционные семейные ценности, такие как совместный быт, родительство", — рассказала доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ Елена Чеботарева.Чтобы выявить роль религиозных различий в межкультурных браках, ученые рассматривали пары, в которых русские женщины замужем за восточными мужчинами, но в одной группе — за мусульманами-арабами, во второй — за христианами-кавказцами. В качестве контрольной группы выступили монокультурные русские пары.По словам исследователей, они предсказуемо обнаружили, что в обоих типах межкультурных браков согласованность жизненных ценностей супругов значительно ниже, чем в монокультурных парах. При этом общая религия способствует большему ценностному единству пар и более традиционному распределению ролей между мужчиной и женщиной, по сравнению с парами, где у супругов разные религии.Результаты исследования позволяют лучше понимать, как происходит согласование ценностей в разных типах межкультурных пар, и как это сказывается на их удовлетворенности браком, считают ученые. Они предполагают, что практические психологи и социальные работники смогут с учетом этих данных разрабатывать более точные стратегии разрешения конфликтов и налаживания взаимопонимания между супругами в межкультурных парах, успешнее оказывать психологическую и социальную помощь мигрантам.Сотрудники МГППУ планируют продолжать исследовать проблемы межкультурных браков. Они выполнят сравнительный анализ супружеских отношений в парах с разными ситуациями проживания (в стране мужа / в стране жены / в третьей стране), проведут количественные и качественные исследования, включая интервью с супругами из межкультурных пар. Это позволит лучше понять механизмы развития их отношений и роль культуры в этом процессе.

https://ria.ru/20181204/1542780001.html

https://ria.ru/20191010/1559585992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), общество