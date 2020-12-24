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Челябинский ученый восхитился упавшим в Китае метеоритом
Челябинский ученый восхитился упавшим в Китае метеоритом
Ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший в КНР метеорит шикарным из-за его длительной видимости –... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:45
2020-12-24T08:45
падение метеорита челябинск (2013)
космос - риа наука
челябинск
китай
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший в КНР метеорит шикарным из-за его длительной видимости – 29 секунд длилась яркая вспышка в небе.В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7.25 по местному времени (2.25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось."Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов", - сказал РИА Новости Замоздра, являющийся кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент - более 600 килограммов - был поднят из одноименного озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Вес хранящегося в музее фрагмента составляет около 500 килограммов.
https://ria.ru/20200201/1564137624.html
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падение метеорита челябинск (2013), космос - риа наука, челябинск, китай

Челябинский ученый восхитился упавшим в Китае метеоритом

08:45 24.12.2020
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / meteor
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший в КНР метеорит шикарным из-за его длительной видимости – 29 секунд длилась яркая вспышка в небе.
В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7.25 по местному времени (2.25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.
"Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов", - сказал РИА Новости Замоздра, являющийся кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент - более 600 килограммов - был поднят из одноименного озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Вес хранящегося в музее фрагмента составляет около 500 килограммов.
Падение метеора на Урале зафиксировали камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 01.02.2020
1 февраля, 11:37
Падение метеора на Урале попало на видео
 
Падение метеорита Челябинск (2013)Космос - РИА НаукаЧелябинскКитай
 
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