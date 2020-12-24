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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201224/merch-1590660072.html
"Главкосмос" запустил сайт с космическим "мерчем"
"Главкосмос" запустил сайт с космическим "мерчем"
Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T02:24
2020-12-24T10:26
хочу стать космонавтом
восточный
главкосмос
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари, брелоки, блокноты и даже комикс.На сайте glavstore за 2490 рублей можно приобрести настенный календарь на 2021 год, художественное оформление которого посвящено юбилею полета Юрия Гагарина. Также в ассортименте набор открыток с изображением космической техники и девушками-сотрудницами ракетно-космической отрасли, изображенными в стиле пинап. Цена наборов - 390 рублей. Кроме того, на сайте представлены художественные изображения Восточного и Байконура по цене 540 рублей.В продаже имеются магниты и флэшка в форме ракеты "Союз", макеты ракет "Союз", имеется раздел с одеждой, но он пока не заполнен."У нас есть то, чего нет у других: качественные космические товары, которые приятно не только получать, но и дарить", - говорится на сайте.На сайте указано, что он находится на стадии разработки и наполнения, в связи с чем некоторые разделы могут быть не активны.Ранее "Роскосмос" открыл на своем сайте раздел с песнями о космосе, в том числе авторства главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html
https://ria.ru/20201102/dvigatel-1582583787.html
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восточный, главкосмос, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), общество

"Главкосмос" запустил сайт с космическим "мерчем"

02:24 24.12.2020 (обновлено: 10:26 24.12.2020)
 
© Фото : РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы "Глонасс-К"
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари, брелоки, блокноты и даже комикс.
На сайте glavstore за 2490 рублей можно приобрести настенный календарь на 2021 год, художественное оформление которого посвящено юбилею полета Юрия Гагарина. Также в ассортименте набор открыток с изображением космической техники и девушками-сотрудницами ракетно-космической отрасли, изображенными в стиле пинап. Цена наборов - 390 рублей. Кроме того, на сайте представлены художественные изображения Восточного и Байконура по цене 540 рублей.
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В продаже имеются магниты и флэшка в форме ракеты "Союз", макеты ракет "Союз", имеется раздел с одеждой, но он пока не заполнен.
"У нас есть то, чего нет у других: качественные космические товары, которые приятно не только получать, но и дарить", - говорится на сайте.
На сайте указано, что он находится на стадии разработки и наполнения, в связи с чем некоторые разделы могут быть не активны.
Ранее "Роскосмос" открыл на своем сайте раздел с песнями о космосе, в том числе авторства главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
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Хочу стать космонавтомвосточныйГлавкосмосСоюзРоскосмосДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)Общество
 
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