https://ria.ru/20201224/merch-1590660072.html

"Главкосмос" запустил сайт с космическим "мерчем"

"Главкосмос" запустил сайт с космическим "мерчем"

Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T02:24

2020-12-24T02:24

2020-12-24T10:26

хочу стать космонавтом

восточный

главкосмос

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари, брелоки, блокноты и даже комикс.На сайте glavstore за 2490 рублей можно приобрести настенный календарь на 2021 год, художественное оформление которого посвящено юбилею полета Юрия Гагарина. Также в ассортименте набор открыток с изображением космической техники и девушками-сотрудницами ракетно-космической отрасли, изображенными в стиле пинап. Цена наборов - 390 рублей. Кроме того, на сайте представлены художественные изображения Восточного и Байконура по цене 540 рублей.В продаже имеются магниты и флэшка в форме ракеты "Союз", макеты ракет "Союз", имеется раздел с одеждой, но он пока не заполнен."У нас есть то, чего нет у других: качественные космические товары, которые приятно не только получать, но и дарить", - говорится на сайте.На сайте указано, что он находится на стадии разработки и наполнения, в связи с чем некоторые разделы могут быть не активны.Ранее "Роскосмос" открыл на своем сайте раздел с песнями о космосе, в том числе авторства главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html

https://ria.ru/20201102/dvigatel-1582583787.html

восточный

байконур (город)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, главкосмос, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), общество