https://ria.ru/20201224/memorial-1590820331.html

В Словакии установили мемориал с именами советских воинов

В Словакии установили мемориал с именами советских воинов

Мемориальные плиты с именами свыше 11 тысяч советских воинов, погибших при освобождении территории нынешней Словакии в годы Второй мировой войны, установлены на РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:36

2020-12-24T19:36

2020-12-24T23:34

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мемориальные плиты с именами свыше 11 тысяч советских воинов, погибших при освобождении территории нынешней Словакии в годы Второй мировой войны, установлены на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в словацком Зволене, сообщило министерство обороны РФ.Всего таким образом на 120 мемориальных плитах увековечена память 11 327 советских солдат, отмечает военное ведомство.Сотрудники представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словацкой Республике составляли этот именной список более двух лет, говорится в сообщении. Им потребовалось тщательно исследовать архивы Минобороны РФ. Кроме того, были исследованы донесения о безвозвратных потерях, документы из полевых госпиталей, книги погребения, приказы об исключении из списков, журналы боевых действий, хранящиеся на порталах "Память народа", ОБД "Мемориал", "Подвиг народа". Также велась работа с реестром воинских захоронений МВД Словакии - органом, ответственным в стране за военно-мемориальную деятельность.Помимо этого, были сопоставлены исторические и современные карты Словакии в местах, где шли бои в период Второй мировой войны. Кроме того, велась постоянная работа с обращениями граждан – родственниками участников Великой Отечественной войны, освобождавших Словакию от фашизма. Проверялась поступавшая от них информация и в случае подтверждения, что указанный красноармеец погиб на территории Словацкой Республики, его имя по согласованию с МВД Словакии вносилось в паспорт воинского захоронения и в список для нанесения на мемориальные плиты.Всего на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в Зволене в 320 одиночных и 18 братских могилах захоронены 17 280 советских солдат и офицеров. Кладбище было открыто в 1946 году. Сюда в послевоенные годы были перезахоронены останки военнослужащих Красной армии, эксгумированные из ближайших районов.Доминанта мемориального комплекса – 15-метровый обелиск, возведенный на ступенчатом основании и увенчанный пятиконечной металлической звездой, обрамленной оливковой ветвью. Военно-мемориальное кладбище является памятником культуры, охраняемым словацким государством.

https://ria.ru/20201212/memorial-1588884191.html

https://ria.ru/20200903/memorial-1576698404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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