АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР
МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в сообщении АФК.
Стороны договорились о разработке и апробации эффективных механизмов взаимодействия университета с компаниями группы "Система" при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь – в сфере микроэлектроники.
Документ предполагает участие в совместной научно-исследовательской работе ведущих сотрудников университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных студентов (бакалавров и магистров), а также преподавателей-практиков из числа работников компаний группы АФК.
"Мы заинтересованы в налаживании деловых контактов на всех уровнях и в разных сферах, включая телекоммуникации, биотехнологии, венчурные инвестиции, и хотим создать мост для постоянного обмена знаниями и компетенциями между нашими странами в таких перспективных областях, как микроэлектроника, интернет вещей и так далее", - отметил председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Ректор Совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, профессор Ли Хэчжан выразил надежду, что компания и университет будут совместно работать различных областях экономики.
"Я искренне надеюсь, что мы создадим совместные лаборатории, будем вместе готовить бакалавров, магистрантов и аспирантов, развивать научно-исследовательское сотрудничество и разработки в таких областях как электроника, большие данные, биологические технологии и др.", - сказал он.