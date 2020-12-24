https://ria.ru/20201224/memorandum-1590817915.html

АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР

АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР

Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T19:22

2020-12-24T19:22

2020-12-24T19:22

россия-китай: главное

афк "система"

китай

технологии

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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в сообщении АФК.Стороны договорились о разработке и апробации эффективных механизмов взаимодействия университета с компаниями группы "Система" при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь – в сфере микроэлектроники.Документ предполагает участие в совместной научно-исследовательской работе ведущих сотрудников университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных студентов (бакалавров и магистров), а также преподавателей-практиков из числа работников компаний группы АФК.Ректор Совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, профессор Ли Хэчжан выразил надежду, что компания и университет будут совместно работать различных областях экономики.

https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589869296.html

китай

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афк "система", китай, технологии