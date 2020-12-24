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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201224/memorandum-1590817915.html
АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР
АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР
Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T19:22
2020-12-24T19:22
россия-китай: главное
афк "система"
китай
технологии
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в сообщении АФК.Стороны договорились о разработке и апробации эффективных механизмов взаимодействия университета с компаниями группы "Система" при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь – в сфере микроэлектроники.Документ предполагает участие в совместной научно-исследовательской работе ведущих сотрудников университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных студентов (бакалавров и магистров), а также преподавателей-практиков из числа работников компаний группы АФК.Ректор Совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, профессор Ли Хэчжан выразил надежду, что компания и университет будут совместно работать различных областях экономики.
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афк "система", китай, технологии

АФК "Система" подписала меморандум о сотрудничестве с университетом в КНР

19:22 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип АФК "Система"
Логотип АФК Система - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Российская инвестиционная компания АФК "Система" подписала меморандум о взаимопонимании с Совместным университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР), говорится в сообщении АФК.
Стороны договорились о разработке и апробации эффективных механизмов взаимодействия университета с компаниями группы "Система" при проведении научно-исследовательских работ по актуальным для России и Китая направлениям, в первую очередь – в сфере микроэлектроники.
Документ предполагает участие в совместной научно-исследовательской работе ведущих сотрудников университета, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных студентов (бакалавров и магистров), а также преподавателей-практиков из числа работников компаний группы АФК.
"Мы заинтересованы в налаживании деловых контактов на всех уровнях и в разных сферах, включая телекоммуникации, биотехнологии, венчурные инвестиции, и хотим создать мост для постоянного обмена знаниями и компетенциями между нашими странами в таких перспективных областях, как микроэлектроника, интернет вещей и так далее", - отметил председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Ректор Совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, профессор Ли Хэчжан выразил надежду, что компания и университет будут совместно работать различных областях экономики.
"Я искренне надеюсь, что мы создадим совместные лаборатории, будем вместе готовить бакалавров, магистрантов и аспирантов, развивать научно-исследовательское сотрудничество и разработки в таких областях как электроника, большие данные, биологические технологии и др.", - сказал он.
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Россия-Китай: ГлавноеАФК "Система"КитайТехнологии
 
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