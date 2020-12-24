https://ria.ru/20201224/meditsina-1590594992.html

Неустановленные врачи: МВД ищет виновных в коме беременной девушки

Неустановленные врачи: МВД ищет виновных в коме беременной девушки

В Белгороде расследуют уголовное дело о причинении врачами тяжкого вреда беременной пациентке. После операции 27-летняя Виктория Калашникова впала в кому и не... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:00

2020-12-24T08:05

врачи

здоровье - общество

белгородская область

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Лидия Белькова. В Белгороде расследуют уголовное дело о причинении врачами тяжкого вреда беременной пациентке. После операции 27-летняя Виктория Калашникова впала в кому и не выходит из этого состояния уже восемь месяцев. Все это время семья пытается перевести Викторию в другую больницу, где ее смогут вернуть к жизни.Виктор и Виктория Калашниковы из Белгорода тщательно готовились к рождению первенца. Девушка встала на учет на раннем сроке, регулярно посещала врачей, сдавала анализы, делала плановые УЗИ, сбалансировано питалась и вела здоровый образ жизни. На втором месяце, 22 апреля, Виктория ощутила тянущую боль в животе. В консультации поставили диагноз "внематочная беременность" и сразу направили в больницу — на операцию. Последний раз родные разговаривали с ней по телефону перед наркозом. Виктория говорила, что чувствует себя нормально. Но после штатной для медиков операции так не и очнулась — впала в кому. Семья Калашниковой до сих пор не может получить ответ, что же стало тому причиной.Он убежден: медперсонал скрывал информацию, чтобы уйти от ответственности за ошибку. "Никаких документов мне и матери жены так и не предоставили. Мы запрашивали копию истории болезни — не дали, как и добровольное согласие на операцию. О состоянии Виктории врачи повторяют одно и то же: глубокая кома 2-й или 3-й степени, на аппарате ИВЛ и без динамики. Прогнозов не дают". Подозрение без именКалашников неоднократно обращался в правоохранительные органы, требовал найти виновных. Уголовное дело возбудили только в конце ноября — после того, как семья опубликовала жалобы в социальных сетях. Следствие МВД усмотрело в действиях медперсонала признаки ч. 2 ст. 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Правда, как следует из постановления, подозреваемые — неустановленные лица. "Но их очень легко установить: это постовая медсестра, прикрепленный врач и палатные сестры, которые работали в тот день. Фамилии хирургов, оперировавших Викторию, я до сих пор не знаю", — говорит Калашников.Его постоянно просят "прекратить шумиху вокруг состояния жены": "Связывались под видом волонтеров и устраивали что-то вроде психологической обработки — обещали, что помогут, но, мол, не надо спешить". Запрос на жизнь Уже несколько месяцев семья добивается перевода Виктории в Москву или Санкт-Петербург."Медучреждения ссылаются на то, что необходимо прямое взаимодействие с региональным депздравом или главным врачом стационара, где она лежит, — рассказывает Калашников. — В департаменте говорят, что направили обращения в разные больницы. Сейчас все зависит от того, сколько запросов сделают чиновники. Одна клиника уже отказала: ее, как и многие еще, перепрофилировали под коронавирус. Нужно, чтобы Викторию осмотрели врачи другого учреждения и вынесли заключение о транспортабельности. Наша больница дала лишь краткую выписку, которая, вероятно, не отражает полную картину". Сложности с переводом связаны с пандемией, поясняет руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский."Если есть сомнения в правильности терапии, то, к сожалению, услышать альтернативное мнение сейчас практически невозможно, — комментирует ситуацию Саверский. — Максимум, что можно сделать, — пригласить частного врача или устроить телеконференцию с Москвой, с Бурденко или ведущими НИИ нейрохирургии". На проблему обратил внимание глава региона Вячеслав Гладков. По словам Виктора Калашникова, он обещал предоставить оборудованный борт МЧС для транспортировки. "После этого в больнице к нам стали относиться по-другому. На днях я встречался с лечащим врачом Виктории. Выяснил, что все дело в отсутствии необходимого оборудования и квалифицированного персонала. В больнице признают, что моя жена — единственная за последние годы пациентка, которая так долго лежит в коме". Нестабильные родственники В пресс-службе Вячеслава Гладкова, временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области, сообщили: местный департамент здравоохранения начал служебное расследование по жалобе семьи Калашниковой. В департаменте здравоохранения области на запрос агентства не ответили.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/proisshestviya-1589979366.html

https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html

https://ria.ru/20201113/mediki-1584461465.html

https://ria.ru/20201216/pediatr-1589366676.html

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