https://ria.ru/20201224/matvienko-1590696314.html

Матвиенко рассказала о работе Совфеда во время пандемии

Матвиенко рассказала о работе Совфеда во время пандемии

Совет Федерации впервые за всю историю работал в таком напряженном жестком режиме, но выдержал испытания в связи с коронавирусом, заявила спикер верхней палаты... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:15

2020-12-24T11:15

2020-12-24T12:24

воздушно-космические силы россии

совет федерации рф

политика

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации впервые за всю историю работал в таком напряженном жестком режиме, но выдержал испытания в связи с коронавирусом, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.Она отметила, что проделана большая работа. В ходе сессии было рассмотрено порядка 540 законов, проведено 15 парламентских слушаний, более 100 "круглых столов", выездных заседаний комитетов, прошло много запланированных мероприятий в режиме ВКС, добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20201224/vaktsinatsiya-1590709392.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, совет федерации рф, политика, валентина матвиенко