Матвиенко рассказала о работе Совфеда во время пандемии
11:15 24.12.2020 (обновлено: 12:24 24.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации впервые за всю историю работал в таком напряженном жестком режиме, но выдержал испытания в связи с коронавирусом, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Честно говоря, не помню столь напряженного трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жестком режиме. И могу точно сказать, что работа в таких напряженных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьезным испытанием, и могу точно сказать, что мы это испытание выдержали", - сказала она на итоговой пресс-конференции.
Она отметила, что проделана большая работа. В ходе сессии было рассмотрено порядка 540 законов, проведено 15 парламентских слушаний, более 100 "круглых столов", выездных заседаний комитетов, прошло много запланированных мероприятий в режиме ВКС, добавила Матвиенко.