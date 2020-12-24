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В Новосибирске завели дело на массажиста за манипуляции с младенцем
В Новосибирске завели дело на массажиста за манипуляции с младенцем
Следователи в Новосибирске завели уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста, который на кадрах попавшего в интернет видеоролика поворачивал голову... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:44
2020-12-24T10:44
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Новосибирске завели уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста, который на кадрах попавшего в интернет видеоролика поворачивал голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.В октябре следственное управление сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. Сам он утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи обратились с просьбой о помощи к родителям, чьим детям оказывал услуги этот массажист. Также пока неизвестно, кто снимал видеоролик и чей ребенок на видеозаписи.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске завели дело на массажиста за манипуляции с младенцем

10:44 24.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Новосибирске завели уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста, который на кадрах попавшего в интернет видеоролика поворачивал голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
В октябре следственное управление сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. Сам он утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.
"По результатам проведенной проверки следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела СУСК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ в отношении 61-летнего массажиста по факту оказания им услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи обратились с просьбой о помощи к родителям, чьим детям оказывал услуги этот массажист. Также пока неизвестно, кто снимал видеоролик и чей ребенок на видеозаписи.
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 12.12.2019
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