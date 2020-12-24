https://ria.ru/20201224/massazhist-1590689629.html

В Новосибирске завели дело на массажиста за манипуляции с младенцем

В Новосибирске завели дело на массажиста за манипуляции с младенцем

Следователи в Новосибирске завели уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста, который на кадрах попавшего в интернет видеоролика поворачивал голову... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:44

2020-12-24T10:44

2020-12-24T10:44

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Новосибирске завели уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста, который на кадрах попавшего в интернет видеоролика поворачивал голову грудного ребенка на 180 градусов, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.В октябре следственное управление сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. Сам он утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи обратились с просьбой о помощи к родителям, чьим детям оказывал услуги этот массажист. Также пока неизвестно, кто снимал видеоролик и чей ребенок на видеозаписи.

https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562335638.html

новосибирск

новосибирская область

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия