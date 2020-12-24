https://ria.ru/20201224/manturov-1590783330.html

Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты

Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты

Российские регионы создали запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:37

2020-12-24T16:37

2020-12-24T16:37

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денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские регионы создали запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."За счет перераспределения и балансов мощностей предприятия штатно функционируют и создано запасов регионами, если раньше это исчислялось неделей-двумя, до четырех, сейчас это, по данным регионов, которые мы все равно продолжаем мониторить и получать, это более 17 недель", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.Министр отметил, что Минпромторг оперативно в начале пандемии сформировал пул профильных предприятий и нарастил резервы их мощностей, а "там, где возможности не было, - стали подключать непрофильные предприятия". Ведомство постоянно ведет мониторинг мощностей предприятий за счет функционирования Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).Мантуров также сказал, что на сегодняшний день созданы резервы мощностей на 30 миллионов масок в сутки, тогда как до наступления пандемии российские предприятия производили 600 тысяч масок в сути.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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