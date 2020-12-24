https://ria.ru/20201224/manturov-1590765946.html

Мантуров рассказал о своих активах и управлении ими

Мантуров рассказал о своих активах и управлении ими

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о своих активах, способах управления ими и отказе от части из них во избежание конфликта интересов с учетом... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:21

2020-12-24T15:21

2020-12-24T15:21

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/99/1563749930_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_6495c02ab7232d554efeeaed9d5ee108.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о своих активах, способах управления ими и отказе от части из них во избежание конфликта интересов с учетом занимаемой должности."Мне точно нечего скрывать с учетом того, что до того, как прийти на госслужбу, за плечами был 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе и была возможность заработать и сформировать тот доход, который мне сегодня позволяет, и семье в целом, обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход, моей супруги, моих детей и других членов семьи", - сказал Мантуров в интервью РБК.Он отметил, что это также касается и активов, которые остались от "прежней жизни", что и сегодня не противоречит занимаемой им должности. В частности, это гостиничный бизнес и активы в сфере недвижимости, которые приносят пассивный доход и не требуют прямого участия."При этом все активы переданы управляющей компании в Сбербанк, у которой есть соответствующая лицензия. Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, а члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе, в сельхознаправлении, что точно не имеет конфликтов интересов с моим блоком, который я курирую", - считает министр.Он также добавил, что когда приходил на госслужбу в 2007 году, ничего не скрывал, да и до этого с середины 1990-х годов каждый год сдавал декларацию, поскольку было много источников доходов и нужно было каждый год заполнять декларацию, уточняя их."Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности. У меня было достаточно активов в направлении, которое я сегодня курирую. Тогда бы, как мне кажется, был бы определённый конфликт интересов. Это потребовало определенного времени, но сделал это достаточно быстро, продав эти активы. Где-то пришлось это сделать с дисконтом. … Для себя принял такое внутреннее решение и не жалею абсолютно", - подчеркнул Мантуров.Говоря о проекте по выращиванию яблок, министр подтвердил, что это действительно один из проектов его семьи, который делается с близкими друзьями в Краснодарском крае по интенсивному выращиванию яблок.Он также рассказал, что его дети приходят к нему за советом по деловым вопросам. "Где-то я стараюсь их оградить от ошибок, чтобы они не повторяли ошибки своих родителей, которые имеют уже богатый опыт. Где-то они принимают решения уже самостоятельно – у меня взрослые дети, поэтому могут принимать решения сами. В основном, конечно, я знаю, чем они занимаются, и какие направления ведут", - заключил Мантуров.

https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html

https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html

https://ria.ru/20201011/sberezheniya-1579241628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика