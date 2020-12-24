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Мантуров рассказал о своих активах и управлении ими
Мантуров рассказал о своих активах и управлении ими
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о своих активах, способах управления ими и отказе от части из них во избежание конфликта интересов с учетом... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:21
2020-12-24T15:21
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о своих активах, способах управления ими и отказе от части из них во избежание конфликта интересов с учетом занимаемой должности."Мне точно нечего скрывать с учетом того, что до того, как прийти на госслужбу, за плечами был 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе и была возможность заработать и сформировать тот доход, который мне сегодня позволяет, и семье в целом, обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход, моей супруги, моих детей и других членов семьи", - сказал Мантуров в интервью РБК.Он отметил, что это также касается и активов, которые остались от "прежней жизни", что и сегодня не противоречит занимаемой им должности. В частности, это гостиничный бизнес и активы в сфере недвижимости, которые приносят пассивный доход и не требуют прямого участия."При этом все активы переданы управляющей компании в Сбербанк, у которой есть соответствующая лицензия. Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, а члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе, в сельхознаправлении, что точно не имеет конфликтов интересов с моим блоком, который я курирую", - считает министр.Он также добавил, что когда приходил на госслужбу в 2007 году, ничего не скрывал, да и до этого с середины 1990-х годов каждый год сдавал декларацию, поскольку было много источников доходов и нужно было каждый год заполнять декларацию, уточняя их."Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности. У меня было достаточно активов в направлении, которое я сегодня курирую. Тогда бы, как мне кажется, был бы определённый конфликт интересов. Это потребовало определенного времени, но сделал это достаточно быстро, продав эти активы. Где-то пришлось это сделать с дисконтом. … Для себя принял такое внутреннее решение и не жалею абсолютно", - подчеркнул Мантуров.Говоря о проекте по выращиванию яблок, министр подтвердил, что это действительно один из проектов его семьи, который делается с близкими друзьями в Краснодарском крае по интенсивному выращиванию яблок.Он также рассказал, что его дети приходят к нему за советом по деловым вопросам. "Где-то я стараюсь их оградить от ошибок, чтобы они не повторяли ошибки своих родителей, которые имеют уже богатый опыт. Где-то они принимают решения уже самостоятельно – у меня взрослые дети, поэтому могут принимать решения сами. В основном, конечно, я знаю, чем они занимаются, и какие направления ведут", - заключил Мантуров.
https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров рассказал о своих активах и управлении ими

15:21 24.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о своих активах, способах управления ими и отказе от части из них во избежание конфликта интересов с учетом занимаемой должности.
"Мне точно нечего скрывать с учетом того, что до того, как прийти на госслужбу, за плечами был 20-летний опыт работы в реальном секторе экономики, в бизнесе и была возможность заработать и сформировать тот доход, который мне сегодня позволяет, и семье в целом, обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счет чего формируется мой доход, моей супруги, моих детей и других членов семьи", - сказал Мантуров в интервью РБК.
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Он отметил, что это также касается и активов, которые остались от "прежней жизни", что и сегодня не противоречит занимаемой им должности. В частности, это гостиничный бизнес и активы в сфере недвижимости, которые приносят пассивный доход и не требуют прямого участия.
"При этом все активы переданы управляющей компании в Сбербанк, у которой есть соответствующая лицензия. Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, а члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе, в сельхознаправлении, что точно не имеет конфликтов интересов с моим блоком, который я курирую", - считает министр.
Он также добавил, что когда приходил на госслужбу в 2007 году, ничего не скрывал, да и до этого с середины 1990-х годов каждый год сдавал декларацию, поскольку было много источников доходов и нужно было каждый год заполнять декларацию, уточняя их.
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"Я внутренне для себя принял решение, хотя это не противоречило закону о госслужбе, уйти от активов в промышленности. У меня было достаточно активов в направлении, которое я сегодня курирую. Тогда бы, как мне кажется, был бы определённый конфликт интересов. Это потребовало определенного времени, но сделал это достаточно быстро, продав эти активы. Где-то пришлось это сделать с дисконтом. … Для себя принял такое внутреннее решение и не жалею абсолютно", - подчеркнул Мантуров.
Говоря о проекте по выращиванию яблок, министр подтвердил, что это действительно один из проектов его семьи, который делается с близкими друзьями в Краснодарском крае по интенсивному выращиванию яблок.
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Он также рассказал, что его дети приходят к нему за советом по деловым вопросам. "Где-то я стараюсь их оградить от ошибок, чтобы они не повторяли ошибки своих родителей, которые имеют уже богатый опыт. Где-то они принимают решения уже самостоятельно – у меня взрослые дети, поэтому могут принимать решения сами. В основном, конечно, я знаю, чем они занимаются, и какие направления ведут", - заключил Мантуров.
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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