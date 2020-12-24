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В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19
В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19
У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса, его семидневная самоизоляция может быть завершена, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:44
2020-12-24T12:44
2020-12-24T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса, его семидневная самоизоляция может быть завершена, сообщает Елисейский дворец.Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходил в резиденции Lanterne в Версале, и продолжал работать удаленно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире