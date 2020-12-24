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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/makron-1590718910.html
В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19
В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19
У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса, его семидневная самоизоляция может быть завершена, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:44
2020-12-24T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса, его семидневная самоизоляция может быть завершена, сообщает Елисейский дворец.Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходил в резиденции Lanterne в Версале, и продолжал работать удаленно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире

В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона, заболевшего COVID-19

12:44 24.12.2020 (обновлено: 12:54 24.12.2020)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 24 дек – РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса, его семидневная самоизоляция может быть завершена, сообщает Елисейский дворец.
"У президента республики больше нет симптомов COVID-19.... Таким образом, в соответствии с действующим санитарным протоколом, изоляция президента республики может быть прекращена через 7 дней (после ее начала 17 декабря – ред.)", - говорится в коммюнике.
Семнадцатого декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходил в резиденции Lanterne в Версале, и продолжал работать удаленно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
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