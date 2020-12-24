В Крыму ответили на заявление Украины о противостоянии с Россией
18:32 24.12.2020 (обновлено: 21:22 24.12.2020)
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
© Фото : Александр Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина будет оставаться "геополитическим лузером" до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "противостояние с Россией" главной задачей украинской внешней политики в 2021 году.
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"Это еще раз доказывает, что страна лишена суверенитета. Она – объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель – пакостить России везде, где только можно. Ни на что другое этот инструмент не годится в силу своей крайне узкой "специализации". Поэтому до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, постмайданная Украина - это уникальный пример, когда единственным смыслом политики и самого существования государства является его противостояние другому государству.
"Не уверен, что в истории можно найти что-то подобное", - отметил Аксенов.
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