В Крыму ответили на заявление Украины о противостоянии с Россией

"Это еще раз доказывает, что страна лишена суверенитета. Она – объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель – пакостить России везде, где только можно. Ни на что другое этот инструмент не годится в силу своей крайне узкой "специализации". Поэтому до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".