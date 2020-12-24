Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/luzer-1590809245.html
В Крыму ответили на заявление Украины о противостоянии с Россией
В Крыму ответили на заявление Украины о противостоянии с Россией
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина будет оставаться "геополитическим лузером" до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:32
2020-12-24T21:22
россия
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590210840_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ec62c6f5573728fcbd8fdc902a9a20ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина будет оставаться "геополитическим лузером" до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "противостояние с Россией" главной задачей украинской внешней политики в 2021 году.По его словам, постмайданная Украина - это уникальный пример, когда единственным смыслом политики и самого существования государства является его противостояние другому государству.
https://ria.ru/20201222/voda-1590481621.html
https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590336677.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590210840_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_68128594cf8b688a0be94a47f002cd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире

В Крыму ответили на заявление Украины о противостоянии с Россией

18:32 24.12.2020 (обновлено: 21:22 24.12.2020)
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина будет оставаться "геополитическим лузером" до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "противостояние с Россией" главной задачей украинской внешней политики в 2021 году.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 23:57
В Крыму ответили на заявление Украины о подаче воды

"Это еще раз доказывает, что страна лишена суверенитета. Она – объект, а не субъект международных отношений, инструмент, заточенный авторами государственного переворота 2014 года под конкретную цель – пакостить России везде, где только можно. Ни на что другое этот инструмент не годится в силу своей крайне узкой "специализации". Поэтому до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, постмайданная Украина - это уникальный пример, когда единственным смыслом политики и самого существования государства является его противостояние другому государству.

"Не уверен, что в истории можно найти что-то подобное", - отметил Аксенов.

Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 10:48
В Крыму предсказали последствия планов Киева устроить "Перл-Харбор"
 
РоссияДмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния