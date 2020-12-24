Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник колл-центра оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы.
"В новогодние праздники столичная горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме. Также в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники кол-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха", - говорится в сообщении.
По данным на сайте, колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции начал работать в марте. Он создан для того, чтобы представители старшего поколения и люди из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило почти 1,3 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч соцуслуг.
"Жители, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, могут позвонить и заказать бесплатную доставку льготных лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, медицинских препаратов и кормов для животных. Кроме того, открыт прием заявок на доставку дров в дачные и жилые загородные дома", - добавляется на сайте.
Отмечается, что звонки принимаются с 08.00 до 21.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.