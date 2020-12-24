https://ria.ru/20201224/liniya-1590671181.html

Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники

Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники

Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:15

2020-12-24T08:15

2020-12-24T08:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы.По данным на сайте, колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции начал работать в марте. Он создан для того, чтобы представители старшего поколения и люди из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило почти 1,3 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч соцуслуг.Отмечается, что звонки принимаются с 08.00 до 21.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/shampanskoe-1590154392.html

https://ria.ru/20201223/ulitsy-1590524760.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество