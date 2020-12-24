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Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:15
2020-12-24T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы.По данным на сайте, колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции начал работать в марте. Он создан для того, чтобы представители старшего поколения и люди из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило почти 1,3 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч соцуслуг.Отмечается, что звонки принимаются с 08.00 до 21.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/shampanskoe-1590154392.html
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коронавирус в россии, москва, общество

Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники

08:15 24.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник колл-центра оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом
Сотрудник колл-центра оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Горячая линия по коронавирусу в Москве будет работать в новогодние праздники, сообщается на сайте мэра столицы.
"В новогодние праздники столичная горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме. Также в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники кол-центра для доноров плазмы и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха", - говорится в сообщении.
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По данным на сайте, колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции начал работать в марте. Он создан для того, чтобы представители старшего поколения и люди из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило почти 1,3 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч соцуслуг.
"Жители, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, могут позвонить и заказать бесплатную доставку льготных лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, медицинских препаратов и кормов для животных. Кроме того, открыт прием заявок на доставку дров в дачные и жилые загородные дома", - добавляется на сайте.
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Отмечается, что звонки принимаются с 08.00 до 21.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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